Iranul propune SUA separarea discuțiilor nucleare de problema Strâmtorii Ormuz

Iranul a prezentat Statelor Unite o nouă propunere privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea războiului, prin care negocierile privind programul nuclear să fie amânate pentru o etapă ulterioară, potrivit unui oficial american și a două surse familiarizate cu discuțiile citate de Axios.

Propunerea survine într-un moment de impas diplomatic, în condițiile în care conducerea iraniană este divizată în privința concesiilor privind programul nuclear pe care ar trebui să le accepte. O astfel de propune permite Teheranului să ocolească temporar acest subiect sensibil, în încercarea de a ajunge mai rapid la un acord.

Pe de altă parte, ridicarea blocadei ar putea diminua pârghiile de negociere ale președintelui Donald Trump în orice discuții viitoare privind îndepărtarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului și suspendarea îmbogățirii acestuia, or acestea sunt principalele obiective ale Washingtonului pentru un eventual.

Trump este așteptat să prezideze luni o reuniune în Situation Room cu echipa sa de securitate națională și politică externă, potrivit a trei oficiali americani. Unul dintre aceștia a precizat că discuțiile se vor concentra pe blocajul negocierilor și pe pașii următori.

Într-un interviu acordat Fox News duminică, Trump a sugerat că dorește menținerea blocadei navale care afectează exporturile de petrol ale Iranului, sperând că presiunea va sili în cele din urmă Teheranul să cedeze în următoarele săptămâni.

„Când ai cantități uriașe de petrol care circulă prin sistemul tău... dacă, din orice motiv, această linie este închisă întrucât nu îl poți încărca în containere sau nave... ceea ce se întâmplă este că acea linie explodează din interior... Ei spun că mai au doar aproximativ trei zile până când se întâmplă asta”, a declarat președintele american.

Negocierile au intrat într-un impas critic în weekend, după ce vizita ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, în Pakistan s-a încheiat fără vreun progres. Casa Albă anunțase anterior că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să se întâlnească cu Araghchi la Islamabad, însă partea iraniană nu a confirmat ferm întâlnirea. Trump a declarat pentru Axios că poziția Iranului l-a determinat să anuleze până la urmă deplasarea acestora.

„Nu văd rostul să-i supun unui zbor de 18 ore în situația actuală. Este o călătorie prea lungă. Putem face la fel de bine acest lucru la telefon. Iranienii ne pot suna dacă doresc. Nu vom călători doar ca să așteptăm acolo”, a subliniat Trump.

Duminică, Araghchi a purtat discuții cu oficiali din Oman, la Muscat, axate pe situația din Strâmtoarea Ormuz, după care s-a întors la Islamabad pentru o a doua rundă de negocieri cu SUA. Luni, ministrul iranian era așteptat să se deplaseze la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin.

Iranul ar vrea să pună pe pauză negocierile nucleare

Potrivit unor surse, Araghchi a prezentat planul de a amâna discuțiile privind programul nuclear în cadrul întâlnirilor de la Islamabad. Acesta le-ar fi transmis mediatorilor din Pakistan, Egipt, Turcia și Qatar că nu există un consens în interiorul conducerii iraniene privind modalitatea în care Iranul să răspundă la cererile SUA. Washingtonul solicită suspendarea îmbogățirii uraniului pentru cel puțin un deceniu și scoaterea din țară a stocurilor existente.

Pe de altă parte, noua propunere, transmisă SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, se concentrează pe rezolvarea crizei legate de Strâmtoarea Ormuz și de blocada americană. În acest scop, Iranul propune prelungirea armistițiului pentru o perioadă îndelungată sau chiar încheierea unui acord de încheiere a războiului.

Conform acestui plan de pace etapizat, negocierile privind programul nuclear ar urma să fie demarate abia ulterior, după redeschiderea strâmtorii și ridicarea blocadei. Casa Albă a confirmat primirea propunerii, însă nu este clar dacă Washingtonul este dispus să o analizeze în detaliu.

„Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar Statele Unite nu negociază prin presă. Așa cum a spus președintele, Statele Unite dețin cărțile și vor încheia doar un acord care pune pe primul loc interesele poporului american, fără a permite Iranului să dețină vreodată o armă nucleară”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.