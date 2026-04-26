Keir Starmer a vorbit cu Trump despre reluarea urgentă a traficului în Strâmtoarea Ormuz

Premierul britanic Keir Starmer și președintele SUA Donald Trump au discutat despre necesitatea urgentă de a relua traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, în cadrul unei convorbiri telefonice de duminică.

„Liderii au discutat despre necesitatea urgentă de a relua transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, având în vedere consecințele grave asupra economiei globale și asupra costului vieții, atât în Marea Britanie, cât și la nivel mondial”, se arată în comunicatul transmis de biroul lui Starmer, scrie Reuters.

„Prim-ministrul a prezentat cele mai recente progrese ale inițiativei comune cu președintele Emmanuel Macron pentru restabilirea libertății de navigație”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Săptămâna trecută, președintele francez Emmanuel Macron și Starmer au cerut, în urma unei reuniuni internaționale la Paris, ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă complet și să nu fie impuse taxe de trecere sau restricții asupra navigației comerciale.

„Noi cerem cu toţii o redeschidere imediată, necondiţionată şi totală a Strâmtorii Ormuz de către părţile (beligerante). Cerem restabilirea condiţiilor trecerii libere care prevalau înaintea războiului şi respectarea deplină a dreptului mării”, a declarat Emmanuel Macron.

Între timp, forțele americane au interceptat și confiscat în Oceanul Indian petrolierul M/T Majestic X, despre care SUA afirmă că transporta petrol iranian supus sancțiunilor internaționale.

Comandamentul militar american din zona Asia-Pacific a transmis pe platforma X că, „în noaptea (de miercuri spre joi), forţele americane au procedat la o interceptare maritimă şi la o inspecţie cu drept de vizită la bordul navei apatride sancţionate M/T Majestic X, care transporta petrol provenind din Iran, la Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a INDOPACOM”.

Operațiunea americană vine la doar o zi după ce Iranul a atacat trei cargouri în Strâmtoarea Ormuz și a confiscat două dintre ele, escaladând tensiunile într-o zonă esențială pentru traficul global de energie, potrivit celor două agenții, citate de News.ro.