SUA pregătesc planuri de atac în Strâmtoarea Ormuz în cazul prăbușirii armistițiului

Oficiali ai armatei americane elaborează noi planuri de atac pentru a viza apărarea Iranului în zona Strâmtorii Ormuz, în eventualitatea în care actualul armistițiu cu Teheranul se prăbușește, au declarat mai multe surse pentru CNN.

Printre opțiunile aflate în analiză se numără lovituri concentrate asupra așa-numitelor „ținte dinamice” din jurul strâmtorii Ormuz, Golfului Arabiei și al Golfului Oman. Planurile ar include lovituri asupra ambarcațiunilor rapide, navelor specializate în amplasarea minelor, dar și altor mijloace asimetrice folosite de Iran pentru a controla sau bloca aceste căi navigabile strategice, pentru a le folosi drept pârghie în relațiile cu Statele Unite. Asta în contextul în care blocarea Strâmtorii Ormuz a afectat deja economia globală și are loc în pofida armistițiului care a oprit temporar bombardamentele lansate de SUA pe 7 aprilie.

O nouă tactică de bombardamente

Dacă în prima fază a operațiunilor militare SUA au vizat mai ales obiective din afara strâmtorii, pentru a lovi în adâncimea teritoriului Iranului, noile planuri se concentrează asupra acestor ape strategice.

Potrivit CNN, o mare parte din rachetele de coastă ale Iranului ar fi intacte, iar Teheranul dispune de numeroase ambarcațiuni rapide care pot fi folosite pentru atacuri asupra navelor comerciale, complicând eforturile de redeschidere a rutei maritime.

Mai mulți oficiali citați de CNN apreciază că, chiar și în cazul unor noi lovituri în zonă, redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz nu este garantată.

„Dacă nu poți dovedi fără echivoc că 100% din capacitatea militară a Iranului este distrusă sau că riscul poate fi controlat aproape complet, decizia depinde de cât de mult este dispus președintele american să își asume riscuri și să trimită nave prin strâmtoare”, a declarat o sursă apropiată planificării militare.

Atacuri asupra infrastrastructurii

Totodată, Pentagonul ia în calcul și lovituri asupra infrastructurii cu dublă utilizare, inclusiv a facilităților energetice, ca mijloc de presiune pentru a sili Iranul să vină masa negocierilor. O astfel de escaladare este însă considerată controversată de unii oficiali americani.

O altă variantă luată în calcul de planificatorii militari vizează eliminarea unor lideri militari iranieni sau a unor persoane considerate „obstrucționiste” în cadrul regimului, inclusiv figuri din Garda Revoluționară, precum șeful acesteia, Ahmad Vahidi.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a refuzat să comenteze în vreun fel planurile, precizând doar că armata prezintă președintelui american opțiuni, iar toate acestea „rămân pe masă”.

Donald Trump estimează că regimul de la Teheran este „fracturat” după ce a suferit pierderi importante în urma operațiunilor americano-israeliene, și a sugerat că ar exista tensiuni între facțiunile dure și cele moderate din Iran. Pe de altă parte, spun sursele citate de CNN, președintele american nu ar fi dispus să prelungească pe termen nedefinit armistițiul, astfel că este pregătit să reia bombardamentele în acest caz.

Pe teren, o parte semnificativă a capacităților militare iraniene ar fi supraviețuit bombardamentelor inițiale, inclusiv lansatoare de rachete și drone kamikaze, unele fiind mutate în alte zone în timpul armistițiului.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, iar majoritatea navelor comerciale evită în continuare traversarea acesteia, de teamă unor posibile atacuri.

SUA mențin o prezență navală importantă în regiune, nu mai puțin de 19 nave fiind desfășurate în Orientul Mijlociu și în Oceanul Indian, iar unele operațiuni recente în cadrul blocadei au inclus interceptarea și controlul unor nave suspectate că transportă petrol iranian.