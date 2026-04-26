Donald Trump spune că SUA nu vor mai trimite delegaţii la negocieri cu Iranul

Statele Unite nu vor mai trimite delegaţii la negocieri cu Iranul, a afirmat duminică preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat televiziunii Fox News şi preluat de agenţiile de presă internaţionale.

"Dacă (iranienii) vor să discute, ne pot aborda sau ne pot suna. Dacă vor, putem discuta. Dar nu vom trimite oameni să călătorească 18 ore pentru o întâlnire", a spus el.

Trump a insistat din nou că nu va permite Iranului să obţină arma nucleară, potrivit Agerpres.

El şi-a exprimat respectul faţă de Pakistan, care a găzduit la Islamabad cea mai recentă rundă de negocieri americano-iraniene.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a revenit duminică în Pakistan, după o scurtă deplasare în Oman, care a jucat de asemenea un rol de mediator între Teheran şi Washington, însă emisarii americani Jared Kushner - ginerele lui Trump - şi Steve Witkoff îşi anulaseră deja călătoria la Islamabad.