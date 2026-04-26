Un iaht aparținând unui oligarh rus a trecut prin Strâmtoarea Ormuz „ca prin brânză”

Un megaiaht despre care se crede că aparține unuia dintre cei mai bogați oligarhi ai Rusiei a trecut sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor rapoarte care citează date de urmărire.

Strâmtoarea Ormuz, prin care intră în mod normal o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate, a fost închisă de Iran pe fondul războiului împotriva Israelului și SUA, în timp ce președintele Donald Trump a ordonat blocarea exporturilor de petrol ale Iranului, scrie i23News.

Nord, un iaht de 142 de metri, despre care se știe că este unul dintre cele mai mari din lume, a plecat vineri din orașul Dubai din Emiratele Arabe Unite, potrivit datelor furnizate de furnizorul de informații maritime MarineTraffic și se îndreaptă spre Muscat, Oman, arată datele.

Proprietarul Nord este Alexey Mordashov, acționarul majoritar și CEO al Severstal, gigantul rus în domeniul oțelului și mineritului.

Se pare că iahtul a luat ruta care trece pe lângă insula Larak din Iran, despre care se înțelege că este o rută folosită de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pentru a controla accesul la strâmtoare.

Mordashov, despre care se crede că are legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin, a fost sancționat de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană după invazia Rusiei în Ucraina.