Iranul propune o nouă rundă de negocieri cu SUA, în timp ce Trump susține că „războiul este deja câștigat”

Iranul a transmis o nouă propunere pentru reluarea negocierilor directe de pace cu Statele Unite, prin intermediul Pakistanului, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a respins o ofertă anterioară a Teheranului care prevedea amânarea discuțiilor privind programul nuclear iranian. La rândul său, președintele american a declarat vineri că Statele Unite au „câștigat deja” conflictul, dar a subliniat că urmărește o victorie și mai clară.

Potrivit oficialilor pakistanezi citați de CBS News, noul răspuns al Iranului la termenii impuși de Washington pentru încheierea conflictului a fost deja transmis oficialilor americani, confirmând informațiile publicate de presa de stat iraniană.

„Republica Islamică Iran a transmis textul celei mai recente propuneri de negociere Pakistanului, în calitate de mediator în discuțiile cu Statele Unite”, a transmis agenția oficială iraniană IRNA vineri, fără a oferi alte detalii despre conținutul documentului.

Surse pakistaneze susțin că noua ofertă reprezintă o versiune revizuită a propunerii anterioare, după ce prima variantă fusese respinsă de președintele Donald Trump din cauza încercării Teheranului de a amâna dezbaterile privind programul său nuclear.

Oficialii pakistanezi s-au declarat însă optimiști și consideră că șansele pentru ajungerea la un acord sunt acum mai mari decât înainte.

Tensiunile rămân ridicate, însă, după ce un comandant militar iranian de rang înalt a avertizat că orice nou atac american va atrage „represalii susținute, ample și dureroase”.

La rândul său, Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite au „câștigat deja” conflictul, dar a subliniat că urmărește o victorie și mai clară.

„Vrem să câștigăm la o diferență mai mare (...) și să ne asigurăm că Iranul nu va obține niciodată arma nucleară”, a afirmat președintele american.

În paralel, administrația americană se confruntă vineri cu un termen-limită legal important în gestionarea conflictului. Conform unei legi vechi de câteva decenii, utilizarea forței militare fără autorizarea Congresului este limitată la 60 de zile.

Cu toate acestea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că acest termen este suspendat în contextul armistițiului aflat încă în vigoare.