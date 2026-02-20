Rusia și Iranul efectuează exerciții navale în Strâmtoarea Ormuz

Rusia și Iranul au început exerciții navale comune în Golful Oman și în nordul Oceanului Indian, a declarat joi contraamiralul iranian Hassan Maqsoudlou, pe fondul escaladării tensiunilor legate de o posibilă acțiune militară a Statelor Unite asupra Teheranului, relatează Kyiv Independent și Golf News.

„Obiectivul principal este consolidarea securității și a cooperării maritime durabile,” a declarat Maqsoudlou, adăugând că exercițiile reflectă atenția ambelor țări asupra situației regionale.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat miercuri că corveta flotei baltice Stoiki a acostat la portul iranian Bandar Abbas duminică, unde echipajul s-a aprovizionat cu combustibil, apă și alimente și a participat la evenimente protocolare cu forțele navale iraniene. Mass-media de stat rusă a precizat că Rusia a trimis nave în Strâmtoarea Ormuz în cadrul exercițiilor militare „Maritime Security Belt 2026”.

Acestea marchează a opta ediție a exercițiilor inițiate de Iran în 2019 și concepute pentru a demonstra coordonarea militară regională și prezența strategică în Strâmtoarea Hormuz, un punct vital de tranzit pentru transportul global de petrol.

În cadrul exercițiului, echipele de operațiuni speciale ale marinei Corpului Gardienililo Revoluției Islamice (IRGC) și Rusiei au desfășurat cu succes o operațiune de eliberare a unei nave deturnate, a relatat Xinhua, citând un raport publicat pe site-ul web al armatei iraniene.

La operațiune au participat navele și unitățile aeriene ale celor două țări.

Potrivi raportului citat, la această etapă a exercițiului au participat, printre altele, distrugătorul iranian Alvand, nave de război cu lansare de rachete, elicoptere, ambarcațiuni de debarcare, echipe de operațiuni speciale, precum și bărci și nave de luptă rapide.

Au fost puse în scenă diferite scenarii și au fost implementat formațiuni ofensive pentru a îmbunătăți coordonarea tactică, a spori capacitățile comune de comandă și control și a exersa reacția rapidă în împrejurări operaționale.

Exercițiile vin în contextul în care mass-media americană raportează că Forțele Armate SUA au desfășurat nave suplimentare în Golf și în nordul Mării Arabiei. CBS News și CNN au transmis că acțiunea militară împotriva Iranului ar putea începe chiar pe 21 februarie, dacă Trump o autorizează. Planurile operaționale includ posibile lovituri asupra liderilor iranieni, facilităților nucleare, siturilor de producție a rachetelor balistice și infrastructurii militare.

The Wall Street Journal a raportat că oficialii Pentagonului au prezentat Casei Albe o gamă de opțiuni, de la atacuri limitate și țintite, până la operațiuni mai ample pentru diminuarea capacităților militare regionale ale Teheranului.

Potrivit The New York Times, președintele Trump analizează recomandările din partea consilierilor săi, dar nu a luat încă o decizie: unii recomandă o demonstrație decisivă de forță pentru restabilirea descurajării, alții avertizează că chiar și o lovitură limitată ar putea escalada într-un conflict mai larg, implicând grupările proxy iraniene, aliați regionali și Israelul. Oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile represalii împotriva bazelor și navelor militare americane din zona Strâmtorii Hormuz.

În ciuda pregătirilor militare, administrația subliniază că diplomația rămâne calea preferată. Un oficial al Casei Albe a declarat că Iranul este așteptat să clarifice poziția sa de negociere în săptămânile următoare, în timp ce SUA lasă deschise atât opțiunile diplomatice, cât și militare.

Pregătiri pentru exerciții navale

Teheranul a emis o alertă NOTAM (Notices to Airmen) care indică 22 de zone de tragere, activități cu drone lângă Teheran și traiectorii de rachete spre Golful Oman. Analiștii subliniază că aceste exerciții, care includ testarea rachetelor balistice avansate antinavă, ar putea perturba rutele comerciale și crește riscul de calcul greșit.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a emis un avertisment direct pentru Washington, afirmând că chiar și navele celei mai puternice armată din lume ar „putea fi lovită atât de tare încât să nu se mai ridice.” Observatorii spun că retorica lui Khamenei are scopul de a descuraja posibile atacuri și de a proiecta putere atât intern, cât și regional.

Implicații geopolitice

Exercițiile comune evidențiază cooperarea militară tot mai strânsă dintre Rusia și Iran, consolidată în ultimii ani, în special în timpul războiului Rusiei din Ucraina, când Teheranul a furnizat drone și alte echipamente utilizate de forțele ruse.

Analiștii de la think-tankul Global Surveillance au descris exercițiile ca fiind o „surpriză”, subliniind că astfel de manevre complică planificarea militară americană și cresc riscul de erori de calcul într-un mediu deja tensionat. Convergența pregătirilor militare americane cu negocierile nucleare în desfășurare în Elveția evidențiază volatilitatea momentului: Washingtonul transmite semnale de pregătire militară, dar diplomația rămâne activă.

Intensificarea mișcărilor militare ale SUA

Forțele americane se pregătesc pentru o desfășurare rapidă în cazul unui conflict. Portavionul USS Gerald R. Ford, cel mai avansat din flota SUA, ar putea ajunge în Golf chiar în acest weekend. Alte resurse ale Forțelor Aeriene, inclusiv avioane de realimentare și de vânătoare, sunt repoziționate mai aproape de Orientul Mijlociu din baze din Europa.

Diplomație în paralel

În timp ce pregătirile militare se intensifică, oficialii americani subliniază că diplomația continuă. Secretarul de Stat Marco Rubio urmează să călătorească în Israel pe 28 februarie pentru a-l informa pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu asupra negocierilor cu Teheranul. Oficialii administrației afirmă că angajamentul diplomatic rămâne principala cale, însă opțiunile militare rămân pe masă pentru a menține avantajul în negocieri.

Echilibrul delicat dintre pregătirea militară și diplomație evidențiază mizele ridicate din regiune. Analiștii avertizează că și un incident minor ar putea deraia rapid negocierile și degenera într-un conflict regional cu repercusiuni globale. Deocamdată, mesajul Washingtonului rămâne deliberat ambiguu: diplomația este prioritară, dar forța nu este exclusă.