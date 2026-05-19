Donald Trump inundă rețelele sociale cu imagini AI absurde, de la extratereștri la explozii orbitale

O nouă bizarerie în comunicarea de la Washington atrage atenția. Președintele Statelor Unite ale Americii a recurs din nou la publicarea masivă de conținut generat prin inteligență artificială (AI), într-un asalt informațional greu de descifrat.

Duminică după-amiază, într-un interval de mai puțin de o oră și un sfert, pe contul de Truth Social al lui Donald Trump au fost distribuite nu mai puțin de 19 postări generate prin tehnologia AI. Tematicile abordate variază de la triumfalism militar — cum ar fi scufundarea unor nave de război iraniene — până la colaje foto menite să apere controversatul său proiect de renovare a bazinului reflectorizant din centrul capitalei Washington DC.

OZN-uri și „scurgeri de informații” regizate

Cea mai frapantă imagine din această serie îl înfățișează pe Trump mergând în incinta unei baze militare, înconjurat de bărbați în costume elegante și ochelari de soare, având alături o siluetă ce seamănă cu imaginea clasică a unui „extraterestru gri”. Fotografia, realizată intenționat la o calitate precară pentru a mima un instantaneu surprins pe ascuns (inclusiv cu degete încețoșate care obturează cadrul), pare a fi o încercare de a specula interesul publicului pentru așa-numitele „dosare OZN”.

Aceste documente, desecretizate recent de proaspăt redenumitul Departament al Războiului, menționau lumini misterioase observate de astronauții misiunilor Apollo și tentativele Germaniei naziste de a construi aparate de zbor neconvenționale în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Din perspectiva analiștilor, momentul ales nu este întâmplător, mutarea fiind văzută ca o tentativă de a distrage atenția opiniei publice americane de la evoluția războiului din Iran, scrie metro.co.uk.

Comandanți în miniatură și „butonul roșu”

O altă serie de postări îl plasează pe liderul de la Casa Albă la bordul unei nave fictive aflate pe orbita Terrei, o trimitere directă la rolul său în înființarea Forței Spațiale a SUA (Space Force). Într-una dintre ilustrații, Trump apare apăsând un buton roșu de mari dimensiuni, așezat la un birou flancat de patru generali generați la dimensiuni liliputane. Pe ecranele din spatele său sunt înfățișate explozii care devastează porțiuni din suprafața planetei, în timp ce pe biroul prezidențial au loc, în mod bizar, alte două micro-explozii.

Această tactică nu este nouă pentru Donald Trump. Frecvența cu care apelează la imagini manipulate prin inteligență artificială a crescut semnificativ în ultimele luni. Pe 9 mai, într-un episod similar, președintele american a ilustrat plastic propria sa metaforă — criticată de analiști — conform căreia dronele iraniene cad în ocean „ca niște fluturi muribunzi”, publicând totodată imagini trucate cu o arenă de lupte UFC amplasată pe peluza Casei Albe.

Manipularea cifrelor într-un război prelungit

Dincolo de caracterul grotesc al acestor colaje, elementul care îngrijorează cel mai mult experții politici se află disimulat printre postările absurde. Trump a inclus în această serie și un grafic comparativ privind durata războiului din Iran în raport cu alte mari conflicte multinaționale.

Conform graficului prezidențial, „excursia” din Orientul Mijlociu ar dura de doar șase săptămâni, spre deosebire de cele 196 de săptămâni ale Celui de-al Doilea Război Mondial sau cele 209 săptămâni ale Războiului Civil American.

În realitate însă, datele de pe teren îl contrazic parțial pe liderul american: conflictul a intrat deja în a zecea săptămână, fiind declanșat la sfârșitul lunii februarie. Distorsionarea realității vine în contextul în care, inițial, Donald Trump dăduse asigurări că întreaga operațiune militară nu va dura mai mult de patru săptămâni.