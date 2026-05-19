search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump inundă rețelele sociale cu imagini AI absurde, de la extratereștri la explozii orbitale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O nouă bizarerie în comunicarea de la Washington atrage atenția. Președintele Statelor Unite ale Americii a recurs din nou la publicarea masivă de conținut generat prin inteligență artificială (AI), într-un asalt informațional greu de descifrat.

Imaginea generată cu AI, Donald Trump lângă un extraterestru, postată de președintele american
Imaginea generată cu AI, Donald Trump lângă un extraterestru, postată de președintele american

Duminică după-amiază, într-un interval de mai puțin de o oră și un sfert, pe contul de Truth Social al lui Donald Trump au fost distribuite nu mai puțin de 19 postări generate prin tehnologia AI. Tematicile abordate variază de la triumfalism militar — cum ar fi scufundarea unor nave de război iraniene — până la colaje foto menite să apere controversatul său proiect de renovare a bazinului reflectorizant din centrul capitalei Washington DC.

OZN-uri și „scurgeri de informații” regizate

Cea mai frapantă imagine din această serie îl înfățișează pe Trump mergând în incinta unei baze militare, înconjurat de bărbați în costume elegante și ochelari de soare, având alături o siluetă ce seamănă cu imaginea clasică a unui „extraterestru gri”. Fotografia, realizată intenționat la o calitate precară pentru a mima un instantaneu surprins pe ascuns (inclusiv cu degete încețoșate care obturează cadrul), pare a fi o încercare de a specula interesul publicului pentru așa-numitele „dosare OZN”.

Aceste documente, desecretizate recent de proaspăt redenumitul Departament al Războiului, menționau lumini misterioase observate de astronauții misiunilor Apollo și tentativele Germaniei naziste de a construi aparate de zbor neconvenționale în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Din perspectiva analiștilor, momentul ales nu este întâmplător, mutarea fiind văzută ca o tentativă de a distrage atenția opiniei publice americane de la evoluția războiului din Iran, scrie metro.co.uk.

Comandanți în miniatură și „butonul roșu”

O altă serie de postări îl plasează pe liderul de la Casa Albă la bordul unei nave fictive aflate pe orbita Terrei, o trimitere directă la rolul său în înființarea Forței Spațiale a SUA (Space Force). Într-una dintre ilustrații, Trump apare apăsând un buton roșu de mari dimensiuni, așezat la un birou flancat de patru generali generați la dimensiuni liliputane. Pe ecranele din spatele său sunt înfățișate explozii care devastează porțiuni din suprafața planetei, în timp ce pe biroul prezidențial au loc, în mod bizar, alte două micro-explozii.

trump butonul rosu jpg

Această tactică nu este nouă pentru Donald Trump. Frecvența cu care apelează la imagini manipulate prin inteligență artificială a crescut semnificativ în ultimele luni. Pe 9 mai, într-un episod similar, președintele american a ilustrat plastic propria sa metaforă — criticată de analiști — conform căreia dronele iraniene cad în ocean „ca niște fluturi muribunzi”, publicând totodată imagini trucate cu o arenă de lupte UFC amplasată pe peluza Casei Albe.

Manipularea cifrelor într-un război prelungit

Dincolo de caracterul grotesc al acestor colaje, elementul care îngrijorează cel mai mult experții politici se află disimulat printre postările absurde. Trump a inclus în această serie și un grafic comparativ privind durata războiului din Iran în raport cu alte mari conflicte multinaționale.

Conform graficului prezidențial, „excursia” din Orientul Mijlociu ar dura de doar șase săptămâni, spre deosebire de cele 196 de săptămâni ale Celui de-al Doilea Război Mondial sau cele 209 săptămâni ale Războiului Civil American.

În realitate însă, datele de pe teren îl contrazic parțial pe liderul american: conflictul a intrat deja în a zecea săptămână, fiind declanșat la sfârșitul lunii februarie. Distorsionarea realității vine în contextul în care, inițial, Donald Trump dăduse asigurări că întreaga operațiune militară nu va dura mai mult de patru săptămâni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: S-aprindem lumina în cămara cu ONG-uri
gandul.ro
image
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
mediafax.ro
image
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii FCSB. Reacția violentă a juristului CSA Steaua
fanatik.ro
image
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Turiștii români schimbă strategia pentru vacanțe: de la „early booking” la „last minute”
click.ro
image
Submarinul-robot Ran a descoperit structuri necunoscute sub gheața Antarcticii, apoi a dispărut fără urmă
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Este legală „taxa de kerosen” pentru vacanțe deja plătite? Ce sume cer agențiile turiștilor români
playtech.ro
image
Marius Șumudică șochează în direct: ”Îmi doresc să vină Pancu la Rapid mai mult decât să mă întorc eu!”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, mărturisiri neașteptate în ultimul său interviu: ”E o povară să fii lascivă și sexuală”

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?