search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Întrucât negocierile cu Iranul stagnează, Israelul și SUA se pregătesc să reia războiul chiar în zilele următoare

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Israelul și Statele Unite își intensifică pregătirile pentru o posibilă reluare a operațiunilor militare împotriva Iranului, care ar putea începe chiar zilele viitoare, potrivit unor oficiali din Orientul Mijlociu citați de publicația americană The New York Times.

Atacuri americano-israeliene asupra Teheranului/FOTO:Profimedia
Atacuri americano-israeliene asupra Teheranului/FOTO:Profimedia

Surse americane au declarat pentru ziar că scenariile analizate includ o campanie de bombardamente mai amplă asupra infrastructurii militare iraniene, preluarea controlului asupra insulei Kharg — principalul terminal petrolier al Iranului din Golful Persic — și trimiterea unor trupe speciale pe teritoriul iranian pentru recuperarea materialului nuclear îngropat sub ruinele instalațiilor lovite anterior.

Potrivit acelorași surse, o astfel de operațiune ar implica riscuri ridicate și ar necesita mii de militari pentru securizarea perimetrului și pentru eventuale confruntări cu forțele iraniene de la sol.

Un oficial israelian de rang înalt, citat de Channel 12 sub protecția anonimatului, a afirmat că Israelul se pregătește pentru un conflict iminent și așteaptă decizia finală a președintelui american Donald Trump privind continuarea negocierilor cu Teheranul.

„Americanii înțeleg că negocierile cu Iranul nu duc nicăieri”, a declarat oficialul.

Israelul se pregătește pentru „zile sau chiar săptămâni de lupte”

Acesta a adăugat că Israelul se pregătește pentru „zile sau chiar săptămâni de lupte”, precizând că mai multe detalii ar putea deveni clare în următoarele 24 de ore.

Între timp, negocierile mediate de Pakistan și susținute de China nu au reușit să producă un acord între Washington și Teheran. Discuțiile s-au blocat în jurul programului nuclear iranian și al controlului asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exporturile mondiale de petrol.

La finalul unei vizite de două zile în China, Donald Trump a declarat că ar accepta suspendarea pentru 20 de ani a programului iranian de îmbogățire a uraniului, dacă Teheranul oferă „garanții reale”. Declarația marchează o schimbare de ton față de poziția sa anterioară, când cerea oprirea definitivă a îmbogățirii uraniului.

Iranul susține că programul său nuclear are scopuri exclusiv civile și neagă că urmărește dezvoltarea armelor nucleare. Totuși, potrivit evaluărilor occidentale, Teheranul a acumulat aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru arme nucleare — o cantitate considerată suficientă pentru aproximativ zece focoase.

Aceste rezerve ar fi fost îngropate în urma atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare iraniene din timpul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran, desfășurat anul trecut.

Războiul a început pe 28 februarie, când Israelul și Statele Unite au lansat operațiuni împotriva Iranului, afirmând că urmăresc distrugerea programelor nucleare și balistice ale regimului de la Teheran.

Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din regiune și prin blocarea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol.

Pe 8 aprilie s-a convenit un armistițiu, însă tensiunile au continuat. Perturbările din lanțurile globale de aprovizionare au provocat creșteri semnificative ale prețurilor la energie.

Ministrul irakian al Petrolului, Basim Mohammed, a declarat că exporturile Irakului prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut dramatic în aprilie, la aproximativ 10 milioane de barili, comparativ cu media lunară de 93 de milioane înaintea conflictului.

În paralel, oficiali americani suspectează Iranul că s-ar afla în spatele unui atac cibernetic care a vizat sisteme de monitorizare a rezervelor de combustibil pentru benzinării din mai multe state americane, potrivit CNN.

Ancheta preliminară arată că hackerii au exploatat sisteme online neprotejate prin parole. Potrivit surselor citate, nu au fost provocate daune fizice, însă au fost manipulate afișajele care indicau nivelul combustibilului din rezervoare.

Autoritățile americane spun că Iranul este suspectat deoarece a mai fost asociat în trecut cu tentative similare de atacuri cibernetice, însă anchetatorii avertizează că este posibil ca autorii să nu fie identificați cu certitudine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk
gandul.ro
image
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
mediafax.ro
image
Prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision, în șoc când a văzut punctajul României la Eurovision: „Cum să spun românilor că le-am dat doar 3 puncte!?”
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
digisport.ro
image
Cine este DARA, artista care a câștigat Eurovision 2026. Povestea cântăreței care a adus Bulgariei prima victorie din istorie cu „Bangaranga”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Mădălina a orbit înainte să se nască, după o infecţie transmisă de căpuşă. Singura ei şansă costă 11.000 €
observatornews.ro
image
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Orașul european în care o bere costă 18 dolari, iar apartamentele depășesc 35.000 euro/mp. Explozie fără precedent a prețurilor
playtech.ro
image
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
Un bărbat din SUA a câștigat la Loto de 18 ori: „Norocul meu real este că am 40 de ani alături de aceeași femeie extraordinară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Tânăra de 27 de ani din Bulgaria a câștigat X Factor în 2015
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas