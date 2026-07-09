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Schimbarea neașteptată de poziție a lui Trump față de Ucraina temperează temerile aliaților NATO

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Pentru liderii europeni din cadrul NATO, criticile formulate de președintele SUA, Donald Trump, la adresa Alianței în timpul summitului din această săptămână de la Ankara nu au reprezentat o surpriză. Însă ceea ce a atras atenția delegațiilor a fost abordarea considerabil mai conciliantă a liderului de la Casa Albă în privința Ucrainei.

Întâlnirea Volodimir Zelenski-Donald Trump la Ankara/FOTO:EPA/EFE
Întâlnirea Volodimir Zelenski-Donald Trump la Ankara/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației Financial Times, cel mai notabil moment al summitului din Turcia a fost reconfigurarea poziției lui Trump față de Kiev. După o serie de declarații anterioare dure la adresa președintelui Volodimir Zelenski, Donald Trump a menționat posibilitatea de a permite Ucrainei să producă armament de concepție americană. Această evoluție le oferă aliaților europeni o „speranță prudentă” că administrația americană ar putea face un pas strategic în sprijinul Kievului.

Un diplomat NATO a sugerat că această schimbare de atitudine este legată de pragmatismul președintelui american, care tinde să favorizeze actorii ce înregistrează progrese, în contextul în care Ucraina a raportat recent o serie de succese pe front.

Tensiuni în culise și retorică familiară

Avertismentele repetate ale lui Trump privind o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, interesul său pentru teritoriile aliaților și criticile referitoare la bugetele insuficiente pentru apărare nu mai surprind cancelariile europene. Liderii din cadrul Alianței s-au obișnuit cu această retorică și au învățat să o gestioneze cu calm.

Cu toate acestea, în timpul unei întrevederi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a tensionat atmosfera prin declarații publice vehemente. El a criticat dur Spania, numind-o un „partener teribil”, și a reproșat Marii Britanii, Germaniei și Italiei lipsa de sprijin în confruntarea sa politică cu Iranul, după ce aceste state au refuzat să permită utilizarea spațiului lor aerian și a bazelor militare pentru lovituri americane.

Situația s-a detensionat ulterior, parțial datorită strategiei diplomatice a lui Mark Rutte, care a lăudat public leadershipul lui Trump, afirmând că acesta „transformă Alianța”.

Un rol de mediator a încercat să joace și președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. În cadrul unei reuniuni cu ușile închise, acesta le-a oferit celor 32 de lideri prezenți câte un revolver personalizat cu monogramă și muniție. Ulterior, Trump a descris atmosfera din sală ca fiind una marcată de „o uriașă afecțiune”.

De la tensiunile din Biroul Oval la un „viitor măreț” pentru Kiev

Dincolo de momentele de culise, cel mai important semnal politic a fost dialogul dintre Trump și Zelenski. Atmosfera de la Ankara a contrastat puternic cu întâlnirea tensionată din februarie 2025 de la Biroul Oval, când Trump îl criticase pe liderul ucrainean, acuzându-l de lipsă de recunoștință.

„Este greu de crezut, nu-i așa, privind înapoi la discuția din Biroul Oval și unde ne aflăm astăzi. Cred că am dezvoltat o relație foarte bună. Este doar începutul. Și, știți, această țară [Ucraina] are un viitor măreț”, a declarat Donald Trump în prezența lui Zelenski.

Miza licențelor pentru sistemele Patriot

Surse diplomatice indică faptul că SUA iau în considerare acordarea unei licențe care să permită Ucrainei fabricarea de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, o măsură critică în contextul atacurilor intense cu rachete de croazieră și balistice.

Orisia Lutsevici, directoare adjunctă a programului pentru Rusia și Eurasia din cadrul think-tank-ului Chatham House, consideră că această mutare ar putea reconfigura calculele strategice ale Moscovei:

Accesul pe scară largă al Ucrainei la capacitățile militare industriale ale SUA reprezintă un semnal major de alarmă pentru Rusia.

Trump ar putea folosi acest avantaj pentru a-l presa pe Vladimir Putin să oprească conflictul, demonstrându-i că nu poate duce conflictul din Ucraina pe termen nelimitat.

Schimbare de dinamică pe front și dialogul cu Moscova

Surse oficiale au declarat pentru FT că se așteaptă la o poziție mult mai stabilă a Washingtonului în sprijinul Kievului. Potrivit analiștilor, lui Trump i s-a adus la cunoștință faptul că Ucraina a preluat inițiativa în anumite sectoare ale frontului, în special datorită avansului tehnologic în domeniul dronelor cu rază medie și lungă de acțiune. Din perspectiva Casei Albe, refuzul anterior al lui Putin de a accepta un acord avantajos se întoarce acum împotriva Moscovei.

Trump a confirmat, de asemenea, intenția de a purta o discuție telefonică cu Vladimir Putin, menționând jurnaliștilor că termenii impuși de liderul rus pentru încheierea războiului „sunt în curs de schimbare”.

Oficialii prezenți la Ankara au concluzionat că noul ton, mai constructiv, al lui Trump în dosarul ucrainean a ajutat la atenuarea discursurilor sale mai dure pe alte teme. Aceștia au subliniat că, în cadrul discuțiilor private, președintele american s-a comportat extrem de serios și corect, exprimându-și aprecierea pentru modul în care Zelenski își exercită mandatul și pentru curajul militarilor ucraineni care operează echipamentele americane.

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