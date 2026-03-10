search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”

Iranul amenință că va percepe taxe de securitate petrolierelor și navelor din Golful Persic care aparțin statelor aliate cu Statele Unite

0
0
Publicat:

Iranul finalizează planuri pentru impunerea unor „taxe de securitate” asupra petrolierelelor și navelor comerciale care aparțin statelor aliate cu Statele Unite și care tranzitează Golful Persic, potrivit unei surse iraniene familiarizate cu strategia conducerii de la Teheran, citate de CNN.

Petrolier în strâmtoarea Ormuz/FOTO:AFP
Petrolier în strâmtoarea Ormuz/FOTO:AFP

Aceeași sursă susține că Strâmtoarea Ormuz este „închisă în realitate”, chiar dacă președintele american Donald Trump afirmă că navigația prin această zonă rămâne deschisă.

„Noi ținem în mâini șurubul prețului global al petrolului, iar Statele Unite vor trebui să aștepte mult timp pentru a vedea ce acțiuni vom lua pentru a controla piața. Prețurile la energie au devenit instabile și vom continua să luptăm până când Trump va declara înfrângerea”, a declarat sursa.

Trump: Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură

Într-o conferință de presă organizată luni, președintele american a insistat că războiul cu Iranul ar putea duce, pe termen lung, la scăderea prețurilor la energie, în ciuda creșterilor înregistrate recent pe piețe.

„Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură”, a spus Trump. „Punem capăt acestei amenințări o dată pentru totdeauna, iar rezultatul va fi un petrol și un gaz mai ieftine pentru familiile americane.”

Președintele american a minimizat și impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor din Statele Unite.

„Această problemă afectează mult mai mult alte țări decât Statele Unite”, a afirmat el. „Nu ne afectează prea mult. Avem foarte mult petrol.”

Trump a adăugat ulterior că se aștepta ca prețurile petrolului să crească și mai mult decât s-a întâmplat până acum.

„Știam că prețurile petrolului vor crește dacă facem acest lucru și, de fapt, au crescut probabil mai puțin decât mă așteptam”, a spus el.

Petrolul se scumpește pe fondul tensiunilor

Prețul petrolului pe piețele internaționale a crescut semnificativ după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. La un moment dat, luni, cotațiile s-au apropiat de 120 de dolari pe baril, înainte de a se stabiliza parțial.

Creșterea s-a reflectat deja și în prețurile combustibililor, costurile la pompă crescând pentru consumatori.

Trump a încercat să liniștească și companiile de transport maritim, după ce unele petroliere au refuzat să mai traverseze Strâmtoarea Ormuz. El a avertizat că Iranul ar plăti „un preț incalculabil” dacă ar încerca să atace nave comerciale.

Iranul oferă acces liber statelor care rup relațiile cu SUA și Israel

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că orice stat arab sau european care va expulza ambasadorii Statelor Unite și Israelului va primi acces liber prin Strâmtoarea Hormuz începând de marți.

Potrivit televiziunii de stat IRIB, aceste țări ar avea „drept deplin și libertate totală” de a tranzita această rută maritimă strategică dacă își întrerup relațiile diplomatice cu Washingtonul și Tel Avivul.

Aproape o cincime din aprovizionarea globală cu petrol trece prin această strâmtoare îngustă, lată de aproximativ 34 de kilometri, ceea ce o transformă într-un punct critic pentru piețele energetice mondiale.

Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a dus la creșterea prețurilor petrolului din două motive principale: blocarea aproape totală a traficului prin Strâmtoarea Hormuz și încetinirea producției de petrol în Orientul Mijlociu.

Pe 9 martie, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Parisul și aliații săi pregătesc o misiune „defensivă” care vizează redeschiderea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz. El a spus că misiunea va avea ca scop escortarea petrolierelor prin strâmtoare odată ce „faza cea mai acută a conflictului” se va încheia.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Maria a vrut să ajungă în SUA, dar s-a oprit în Spania. Și muncește „cu ziua”, la cules de portocale. Cât câștigă într-o zi de muncă
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Suedia se pregătește pentru ce e mai rău. Cetățenii trebuie să își facă stocuri de mâncare, combustibil și bani cash
antena3.ro
image
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Veste superbă în showbiz! Iulia Albu, anunț surpriză despre a doua sarcină. Mike este în culmea fericirii! Vedeta mai are o fată, Mikaela, în vârstă de 16 ani
romaniatv.net
image
Cea mai așteptată autostradă din România este aproape de finalizare. Noi detalii despre stadiul lucrărilor pe A0
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au cheltuit doi români în vacanța din Sri Lanka. Au petrecut 18 zile de vis: „Am vrut o țară cu de toate și fix asta am primit”
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”

OK! Magazine

image
Prințul-surpriză de la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului. Cine și-a făcut apariția neașteptată

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!