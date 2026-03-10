Iranul amenință că va percepe taxe de securitate petrolierelor și navelor din Golful Persic care aparțin statelor aliate cu Statele Unite

Iranul finalizează planuri pentru impunerea unor „taxe de securitate” asupra petrolierelelor și navelor comerciale care aparțin statelor aliate cu Statele Unite și care tranzitează Golful Persic, potrivit unei surse iraniene familiarizate cu strategia conducerii de la Teheran, citate de CNN.

Aceeași sursă susține că Strâmtoarea Ormuz este „închisă în realitate”, chiar dacă președintele american Donald Trump afirmă că navigația prin această zonă rămâne deschisă.

„Noi ținem în mâini șurubul prețului global al petrolului, iar Statele Unite vor trebui să aștepte mult timp pentru a vedea ce acțiuni vom lua pentru a controla piața. Prețurile la energie au devenit instabile și vom continua să luptăm până când Trump va declara înfrângerea”, a declarat sursa.

Trump: Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură

Într-o conferință de presă organizată luni, președintele american a insistat că războiul cu Iranul ar putea duce, pe termen lung, la scăderea prețurilor la energie, în ciuda creșterilor înregistrate recent pe piețe.

„Strâmtoarea Ormuz va rămâne sigură”, a spus Trump. „Punem capăt acestei amenințări o dată pentru totdeauna, iar rezultatul va fi un petrol și un gaz mai ieftine pentru familiile americane.”

Președintele american a minimizat și impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor din Statele Unite.

„Această problemă afectează mult mai mult alte țări decât Statele Unite”, a afirmat el. „Nu ne afectează prea mult. Avem foarte mult petrol.”

Trump a adăugat ulterior că se aștepta ca prețurile petrolului să crească și mai mult decât s-a întâmplat până acum.

„Știam că prețurile petrolului vor crește dacă facem acest lucru și, de fapt, au crescut probabil mai puțin decât mă așteptam”, a spus el.

Petrolul se scumpește pe fondul tensiunilor

Prețul petrolului pe piețele internaționale a crescut semnificativ după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. La un moment dat, luni, cotațiile s-au apropiat de 120 de dolari pe baril, înainte de a se stabiliza parțial.

Creșterea s-a reflectat deja și în prețurile combustibililor, costurile la pompă crescând pentru consumatori.

Trump a încercat să liniștească și companiile de transport maritim, după ce unele petroliere au refuzat să mai traverseze Strâmtoarea Ormuz. El a avertizat că Iranul ar plăti „un preț incalculabil” dacă ar încerca să atace nave comerciale.

Iranul oferă acces liber statelor care rup relațiile cu SUA și Israel

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că orice stat arab sau european care va expulza ambasadorii Statelor Unite și Israelului va primi acces liber prin Strâmtoarea Hormuz începând de marți.

Potrivit televiziunii de stat IRIB, aceste țări ar avea „drept deplin și libertate totală” de a tranzita această rută maritimă strategică dacă își întrerup relațiile diplomatice cu Washingtonul și Tel Avivul.

Aproape o cincime din aprovizionarea globală cu petrol trece prin această strâmtoare îngustă, lată de aproximativ 34 de kilometri, ceea ce o transformă într-un punct critic pentru piețele energetice mondiale.

Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran a dus la creșterea prețurilor petrolului din două motive principale: blocarea aproape totală a traficului prin Strâmtoarea Hormuz și încetinirea producției de petrol în Orientul Mijlociu.

Pe 9 martie, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Parisul și aliații săi pregătesc o misiune „defensivă” care vizează redeschiderea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz. El a spus că misiunea va avea ca scop escortarea petrolierelor prin strâmtoare odată ce „faza cea mai acută a conflictului” se va încheia.