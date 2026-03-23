Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
SUA accelerează transferul de forțe pentru o posibilă capturare a insulei Kharg din Iran

Război în Orientul Mijlociu
Tensiunile dintre Washington și Teheran intră într-o nouă fază periculoasă, în care scenariile militare nu mai sunt simple exerciții de analiză, ci opțiuni discutate la cel mai înalt nivel. Potrivit unor surse citate de Jerusalem Post, oficiali americani au transmis partenerilor din Israel și din alte state că o intervenție terestră asupra insulei Kharg ar putea deveni inevitabilă.

Pușcași marini americani/FOTO:X
Pușcași marini americani/FOTO:X

Insula, situată în Golful Persic, nu este un punct oarecare pe hartă, ci chiar inima exporturilor petroliere ale Iranului. Aproximativ 90% din petrolul iranian pleacă de aici, în special către China — o realitate care transformă Kharg într-o țintă strategică majoră.

În culisele administrației americane se discută deja deschis despre posibilitatea ocupării insulei, ca mijloc de a forța Iranul să înceteze blocarea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

În paralel, pregătirile militare par să confirme această schimbare de ton. Un oficial american a declarat că Statele Unite au accelerat desfășurarea a mii de militari — pușcași marini și personal naval — în Orientul Mijlociu.

Printre forțele trimise se află și gruparea amfibie USS Boxer, care include nava de asalt USS Boxer, capabilă să funcționeze ca un portavion ușor, dar și navele USS Portland și USS Comstock. Împreună, acestea transportă aproximativ 4.500 de pușcași marini și alte trupe de luptă — un contingent suficient pentru operațiuni complexe în teren.

Semnalul de avertizare a fost dat, de fapt, cu câteva zile în urmă. După lovituri americane asupra unor ținte militare de pe insula Kharg, președintele Donald Trump a anunțat că acestea au fost distruse. Totuși, a precizat că a ales să nu vizeze infrastructura petrolieră — cel puțin pentru moment.

Mesajul a fost dublat de o amenințare directă: dacă Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Hormuz, Washingtonul ar putea reveni asupra deciziei și ar putea lovi inclusiv obiective energetice.

Mai mult, Trump a mers și mai departe, avertizând că centralele electrice iraniene ar putea deveni ținte, dacă blocada nu este ridicată.

În acest context, reacția sfidătoare a Teheranului complică și mai mult ecuația. Potrivit evaluărilor actuale, șansele ca Iranul să renunțe voluntar la blocaj sunt reduse. Astfel, în cercurile de decizie de la Washington prinde contur o concluzie tot mai clară: libertatea de navigație în zonă ar putea fi restabilită doar prin forță.

Cu alte cuvinte, lumea se apropie de un nou punct critic — unul în care echilibrul fragil din Golf riscă să fie înlocuit de o confruntare directă, cu mize energetice și geopolitice uriașe.

Israelul lansează o nouă serie de atacuri asupra Teheranului

În zorii zilei de luni, 23 martie, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat o „serie de atacuri la scară largă” asupra infrastructurii capitalei iraniene, Teheran.

IDF nu a raportat ținte specifice la Teheran, limitându-se la un scurt anunț despre începerea unor noi atacuri.

„Forțele de Apărare ale Israelului au lansat o serie de atacuri la scară largă împotriva infrastructurii regimului terorist iranian de la Teheran.”

Pe 18 martie, presa iraniană a relatat că SUA și Israelul au atacat cel mai mare zăcământ de gaze din Iran, South Pars, precum și alte infrastructuri din zona Asaluyeh, oprind producția la două rafinării cu o capacitate combinată de aproximativ 100 de milioane de metri cubi pe zi.

În aceeași zi, forțele iraniene au efectuat un bombardament masiv asupra orașului industrial Ras Laffan din Qatar, care a dus la deteriorarea infrastructurii de gaze a țării.

Câteva ore mai târziu, Iranul a lansat un al doilea atac cu rachete balistice asupra Ras Laffan, provocând un incendiu masiv la instalațiile QatarEnergy.

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor lansa un atac masiv asupra infrastructurii de gaze a zăcământului South Pars din Iran dacă Teheranul va ataca din nou uzinele de gaze naturale lichefiate din Qatar.

