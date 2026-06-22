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Iranul anunță „progrese” după prima zi de negocieri cu SUA în Elveția

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Iranul a anunțat că s-au înregistrat „progrese” după prima zi de negocieri cu SUA, desfășurate în Elveția, a anunțat ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araghci.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

The Guardian scrie că un comunicat comun al mediatorilor din Qatar și Pakistan arată că SUA și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru încheierea unui acord final în termen de 60 de zile.

Potrivit documentului, discuțiile tehnice dintre oficialii de rang inferior vor continua pe parcursul săptămânii, iar situația conflictului dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah se află în centrul negocierilor.

„Medierea Pakistanului și a Qatarului a adus progrese importante pentru încheierea războiului din Liban”, a declarat Abbas Araghchi după încheierea discuțiilor.

Comunicatul comun precizează că Washingtonul și Teheranul au convenit să stabilească o „linie de comunicare” pentru evitarea incidentelor în Strâmtoarea Ormuz și să creeze un mecanism de coordonare cu guvernul libanez pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare în Liban.

Araghchi a afirmat că primul test real al înțelegerilor convenite va fi aplicarea acestui mecanism de coordonare în Liban, conflict care a devenit cea mai mare amenințare la adresa acordului semnat săptămâna trecută între SUA și Iran.

Un oficial american a declarat că delegația iraniană a rămas la locul negocierilor și că discuțiile continuau, în ciuda informațiilor privind o posibilă suspendare a acestora.

Negocierile au fost conduse de vicepreședintele american JD Vance și de ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, în cadrul unui proces prevăzut să dureze 60 de zile, însă nu era clar dacă Vance urma să participe și la rundele de discuții programate pentru luni.

„Întrebarea din fața noastră este cât de multe putem realiza împreună. Putem deschide un nou capitol?”, a afirmat Vance la începutul negocierilor.

În următoarele 60 de zile, SUA și Iranul vor încerca să ajungă la un acord privind programul nuclear iranian, însă mai multe aspecte importante rămân nerezolvate, inclusiv dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu în viitor.

Președintele american Donald Trump declarase în timpul negocierilor din Elveția că SUA ar putea lansa noi atacuri împotriva Iranului dacă Teheranul nu își controlează aliații din Liban.

„Iranul trebuie imediat să împiedice grupările afiliate din Liban, plătite masiv, să cauzeze probleme. În caz contrar, vom lovi Iranul din nou foarte puternic, aşa cum am făcut săptămâna trecută, dacă nu chiar mai puternic”, a transmis Donald Trump pe Truth Social.

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