Breaking Iranul a răspuns propunerii SUA pentru oprirea războiului, printr-un mediator din Pakistan. Trump nu a reacționat încă

Iranul a transmis răspunsul său la propunerea Statelor Unite privind oprirea războiului, mesajul fiind livrat prin intermediul unui mediator din Pakistan, potrivit presei de stat iraniene.

Agenția oficială IRNA a relatat că „răspunsul Republicii Islamice Iran la ultimul proiect propus de SUA, care vizează încheierea războiului, a fost transmis astăzi prin intermediul unui mediator pakistanez”.

Informația a fost preluată și de Al Jazeera, care citează surse diplomatice și confirmări venite din partea Pakistanului, potrivit CNN.

Jurnalistul Kamal Hyder, corespondent Al Jazeera în Islamabad, a declarat că autoritățile pakistaneze au confirmat primirea documentului din partea Teheranului.

„Pakistanezii confirmă că au primit răspunsul iranian la propunerea SUA. Acum că Pakistanul l-a primit, va fi important să vedem când va fi comunicat Statelor Unite și apoi să vedem reacția Washingtonului”, a spus acesta.

Potrivit IRNA, răspunsul Teheranului nu oferă detalii privind conținutul concret al poziției iraniene, însă precizează că, în baza cadrului propus, negocierile din această etapă vor fi concentrate pe „problema încetării războiului din regiune”.

Deocamdată, Statele Unite nu au transmis un răspuns oficial la mesajul Iranului.