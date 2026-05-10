Iranul amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz și avertizează statele din Golf: „Vor exista consecințe grave”

Mai mulți oficiali iranieni au lansat noi avertismente dure la adresa statelor din Golf și a Statele Unite ale Americii, în contextul tensiunilor legate de securitatea maritimă din Strâmtoarea Ormuz și al conflictului regional aflat în desfășurare, notează focus.de.

Parlamentarul iranian Ebrahim Azizi a avertizat statele arabe din Golf să nu susțină o rezoluție ONU sprijinită de SUA privind securizarea traficului naval în zonă.

„Avertizăm guvernele, inclusiv statele mici precum Bahrainul, că susținerea rezoluției susținute de SUA va avea consecințe grave”, a declarat Azizi, președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională și politică externă.

Acesta a adăugat că Strâmtoarea Ormuz reprezintă „o rută de aprovizionare vitală” și a transmis un avertisment direct statelor din regiune: „Nu riscați să v-o închideți pentru totdeauna”.

Iranul avertizează că „reținerea a luat sfârșit”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru politică externă și securitate națională a Parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei, a susținut că Teheranul nu va mai răspunde cu moderație în cazul unor noi acțiuni împotriva intereselor sale.

„Orice agresiune împotriva navelor noastre va fi întâmpinată cu un răspuns iranian puternic și decisiv împotriva navelor și bazelor americane”, a scris acesta pe platforma X.

Oficialul iranian a mai transmis că „ceasul ticăie împotriva intereselor americanilor” și că SUA ar trebui „să se obișnuiască cu noua ordine regională”.

Declarațiile vin după ce purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul de brigadă Akrami Nia, a avertizat că statele care aplică sancțiunile americane împotriva Iranului „se vor confrunta cu dificultăți” în traversarea Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump: Iranul vrea „foarte mult” un acord

De cealaltă parte, președintele Donald Trump a declarat că așteaptă „foarte curând” un răspuns din partea Teheranului la propunerea americană pentru încetarea războiului.

Trump a afirmat că Iranul își dorește „foarte mult” să ajungă la un acord.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale, iar orice blocaj în zonă ar putea avea efecte majore asupra piețelor energetice globale.