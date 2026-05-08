Trump spune că armistițiul cu Iranul rămâne în vigoare după atacul asupra navelor americane: „S-au jucat cu noi. I-am măturat”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că armistiţiul cu Iran rămâne în vigoare, în pofida schimburilor de focuri din zona Strâmtorii Ormuz, unde nave militare americane au fost vizate de atacuri cu rachete, drone şi ambarcaţiuni mici, relatează AFP și The Guardian.

„S-au jucat cu noi astăzi. I-am măturat. S-au jucat. Eu numesc asta un fleac”, le-a spus Trump jurnaliştilor despre ultimele atacuri reciproce.

Declaraţiile liderului american vin într-un moment în care Washingtonul aşteaptă încă răspunsul Teheranului la ultima propunere americană pentru încheierea definitivă a conflictului.

Într-un interviu acordat ABC News, liderul american a descris confruntarea drept un „love tap” (o lovitură uşoară), insistând că acest episod nu schimbă situaţia armistiţiului. „Au fost lansate rachete asupra distrugătoarelor noastre, dar au fost interceptate cu uşurinţă. De asemenea, au venit drone care au fost imediat carbonizate în plin zbor. Aşa cum i-am neutralizat încă o dată astăzi, îi vom lovi mult mai tare şi mult mai violent în viitor, dacă nu semnează acordul, şi RAPID!”, a scris el.

Trump a mai spus că un acord cu Iranul „ar putea să nu se întâmple sau ar putea să se întâmple în orice zi”, adăugând: „Cred că ei vor acordul mai mult decât îl vreau eu”.

Anterior atacurilor, existau informaţii privind posibila apropiere de un acord temporar între Washington şi Teheran, după ce SUA au transmis un memorandum prin Pakistan, însă oficiali iranieni ar fi respins concesii în ultimele zile.

Situaţia din regiune rămâne tensionată după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunţat că forţele americane au răspuns atacurilor asupra distrugătoarelor USS Truxtun, USS Rafael Peralta şi USS Mason, interceptând rachete şi drone şi lovind ulterior obiective militare iraniene.

Presa din Iran scrie că situația a revenit la normal

Între timp, Press TV din Iran a relatat că, după câteva ore de schimb de focuri, „situaţia pe insulele iraniene şi în oraşele de coastă din zona Strâmtorii Ormuz a revenit la normal”.

Emiratele Arabe Unite au anunţat că au interceptat rachete şi drone iraniene, la câteva ore după ce SUA au transmis că au zădărnicit tentative de atacuri asupra navelor sale.

Armata iraniană a acuzat Statele Unite că au încălcat armistiţiul, susţinând că au fost vizate un petrolier şi nave comerciale, dar şi zone civile din apropierea unor oraşe de coastă precum Bandar Khamir, Sirik şi insula Qeshm, unde locuiesc aproximativ 150.000 de persoane. Potrivit Teheranului, atacurile americane ar fi fost lansate „cu cooperarea unor ţări din regiune”.

Armata iraniană a susţinut că a ripostat împotriva navelor americane, provocând „pagube semnificative”, afirmații negate de Washington, care afirmă că navele de război ale SUA nu au fost avariate.

În acelaşi timp, Trump a criticat dur Iranul, afirmând că „nu este o ţară normală” şi sugerând că liderii actuali ar putea recurge la arme nucleare dacă le-ar avea la dispoziţie. El a avertizat că Statele Unite ar putea răspunde „mult mai violent” dacă atacurile continuă.

Pe fondul tensiunilor, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că este optimist în privinţa evoluţiei situaţiei: „Cred cu tărie că acest armistiţiu se va transforma într-un armistiţiu de durată.”