Reacția oficialilor iranieni la relatările din presă privind propunerea de pace a SUA: „O listă de dorințe americane, nu o realitate”

Oficiali iranieni au exprimat scepticism față de relatări din presa americană potrivit cărora Statele Unite și Iranul s-ar apropia de un acord pentru încheierea războiului, aceștia catalogând propunerea de pace a Washingtonului drept nerealistă, relatează The Guardian.

Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru securitate națională și politică externă din parlamentul iranian, a respins drept exagerat de optimiste relatările apărute în presa americană, potrivit cărora cele două părți ar negocia un memorandum de o pagină pentru încheierea războiului. Acesta a declarat că documentul reprezintă „o listă de dorințe americane, nu o realitate”.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Rezaei a adoptat un ton dur, afirmând că Statele Unite nu vor obține „printr-un război pierdut” ceea ce nu au reușit prin negocieri directe. El a avertizat că Iranul „are degetul pe trăgaci” și este pregătit să răspundă într-o manieră dură în cazul unor acțiuni ostile sau dacă nu vor fi făcute concesii considerate necesare de către Teheran.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat pentru agenția de presă Isna că propunerea americană este încă în curs de analiză. Potrivit acestuia, Iranul va transmite ulterior poziția sa prin intermediul Pakistanului.

Agenția Isna a relatat că solicitările incluse în propunerea SUA conțin „cerințe excesive și nerealiste”, respinse deja de oficialii iranieni în ultimele zile. De asemenea, sursa citată a precizat că echipa de negociere iraniană analizează în prezent doar aspecte legate de încetarea războiului, chestiunea programului nuclear nefiind subiect al discuțiilor.

Publicația Axios, citând oficiali americani, a relatat că Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Teheranului în termen de 48 de ore. Printre prevederile propunerii se numără și angajamentul Iranului în privința unui moratoriu asupra îmbogățirii uraniului.

Președintele american Donald Trump a avertizat, la rândul său, că ostilitățile vor fi reluate în eventualitatea în care Iranul nu „acceptă să ofere ceea ce s-a convenit”, fără a preciza însă care sunt aceste concesii.