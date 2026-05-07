Joi, 7 Mai 2026
„Proiectul Libertate” a eșuat: 1.600 de nave sunt blocate în Golful Persic

Război în Orientul Mijlociu
Zeci de mii de marinari de pe aproximativ 1.600 de nave sunt blocați în Strâmtoarea Ormuz. Operațiunea de a permite navelor să treacă prin strâmtoare, inițiată de președintele american Donald Trump, a durat doar 48 de ore, iar în acest timp doar două nave au putut fi scoase, scrie CNN.

Mii de nave blocate în Golful Persic/FOTO:X

Acum, companiile de transport maritim și navigatorii blocați sunt din nou lăsați fără o cale de ieșire sigură, deoarece nu sunt dispuși să riște trecerea.

„Nimic altceva decât un acord de pace autentic, verificat și testat în practică, nu va restabili încrederea comunității transporturilor maritime comerciale”, a declarat Gene Seroka, directorul executiv al Portului Los Angeles.

Publicația scrie că Seroka, care a lucrat timp de cinci ani pentru o mare companie de transport maritim, American President Lines, în Orientul Mijlociu, a declarat că nu cunoaște niciun director de companie de transport maritim care ar fi de acord să transporte mărfuri și persoane chiar și sub protecția armatei americane. De mai bine de două luni, companiile de transport maritim încearcă să găsească o cale sigură de ieșire din strâmtoare.

În special, aproximativ 120 de nave trec prin Strâmtoarea Ormuz în fiecare zi în timp de pace. În prezent, încercările de a scoate aceste nave din strâmtoare prezintă riscuri atât pentru încărcătură, cât și pentru echipaje.

Da, chiar și daune minore aduse unei nave scumpe pot duce la pierderi financiare semnificative și probleme logistice pentru companii. Contractele de asigurare conțin clauze privind riscurile de război care permit asigurătorilor să excludă pierderile navelor aflate în zone de război. Prin urmare, navigarea în astfel de zone fără o acoperire de asigurare adecvată poate fi extrem de costisitoare.

Potrivit Organizației Maritime Internaționale (OMI), de la începutul războiului, atacurile cu rachete au lovit 32 de nave, soldate cu zece morți și cel puțin câteva zeci de răniți. De asemenea, OMI continuă să îndemne navele să dea dovadă de maximă prudență și subliniază că escorta militară nu poate fi considerată o soluție pe termen lung.

Potrivit CNN, o sursă regională familiarizată cu negocierile a declarat că SUA și Iranul sunt aproape de un acord pentru a pune capăt războiului. În același timp, administrația Donald Trump avertizează că negocierile s-au întrerupt în mod repetat în etapele finale.

Publicația susține, de asemenea, că, după ce Trump a anunțat suspendarea Proiectului Libertate, Iranul a anunțat posibilitatea unei treceri în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, în baza unor noi reguli. În plus, Iranul a creat Autoritatea Golfului Persic, care ar trebui să reglementeze traficul prin strâmtoare și să colecteze taxe.

Statele Unite au subliniat anterior că Iranul nu are dreptul să controleze ruta maritimă. Seroka a menționat că chiar și trecerea prin Strâmtoarea Hormuz sub escorta armatei americane necesită ca firmele de transport maritim să evalueze cu atenție riscurile. Potrivit acestuia, decizia de a intra în zonă este posibilă doar cu o încredere mult mai mare în securitate.

Recent, compania franceză de transport maritim CMA CGM a anunțat că nava sa, San Antonio, a fost atacată în timp ce trecea prin Strâmtoarea Ormuz , soldată cu rănirea membrilor echipajului și avarierea navei.

Situația din jurul Iranului se află într-o incertitudine periculoasă.

Președintele Trump ar fi suspendat escortarea navelor în Strâmtoarea Ormuz la presiunile Arabiei Saudite

Preşedintele american Donald Trump ar fi revenit asupra operaţiunii militare “Proiectul Libertate” pentru a securiza tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Arabia Saudită ar fi suspendat capacitatea forţelor armate americane de a utiliza bazele şi spaţiul său aerian, din cauza nemulţumirii regatului, a relatat postul de televiziune NBC, citat joi de EFE.

Decizia lui Trump de a suspenda planul de escortare a navelor, la doar trei zile după lansarea proiectului, este consecinţa reacţiei “furioase” a Riadului la decizia republicanului, potrivit a doi oficiali citaţi de NBC sub rezerva anonimatului.

Liderul de la Casa Albă ar fi avut o convorbire telefonică cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salaman bin Abdulaziz Al Saud, dar neprimind niciun răspuns pozitiv, a decis să suspende planul, care până atunci reuşise să escorteze doar un număr mic de nave comerciale prin strâmtoare.

Alţi aliaţi ai SUA din Golf nu ar fi fost informaţi decât după începerea operaţiunii, duminică după-amiază, aşa cum a fost cazul Qatarului, potrivit NBC.

Trump a dat asigurări că suspendarea planului s-a datorat unei solicitări din partea Pakistanului de a facilita o presupusă propunere de pace din partea Teheranului, care vizează încheierea războiului.

Miercuri, vorbind în Biroul Oval, Trump a declarat că există discuţii “foarte bune” cu Iranul şi că un acord este posibil în curând.

Cuvintele lui Trump coincid cu relatările site-ului Axios, care a transmis că Washingtonul aşteaptă un răspuns iranian în următoarele 48 de ore cu privire la mai multe puncte cheie ale unei propuneri de a conveni asupra unui sfârşit definitiv al conflictului şi de a stabili un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear al republicii islamice.

Potrivit oficialilor de la Casa Albă citaţi de site, acesta este momentul cel mai prielnic unui acord de la începutul războiului lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, pe fondul unui armistiţiu pe termen nelimitat menit să permită desfăşurarea de negocieri, aflate anterior în impas.

