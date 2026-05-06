search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ultimatumul lui Trump pentru Iran: „Dacă nu acceptă, încep bombardamentele”. Președintele american a subliniat însă că este „foarte posibil” un acord

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou ultimatum la adresa Iranului, afirmând că Teheranul trebuie să accepte propunerea de încetare a războiului sau va fi lovit de o nouă serie de bombardamente „la un nivel și o intensitate mult mai mare decât înainte”, potrivit The Guardian.

Trump corbește de un acord „foarte posibil" cu Iranul FOTO Profimedia
Trump corbește de un acord „foarte posibil" cu Iranul FOTO Profimedia

Mesajul lui Trump, publicat pe platforma Truth Social, vine într-un moment în care circulă informații neconfirmate despre un posibil progres în negocierile blocate dintre Washington și Teheran.

Donald Trump a sugerat că operațiunea militară „Epic Fury”, lansată împreună cu Israelul în februarie, s-ar putea încheia dacă Iranul acceptă termenii discutați. „Dacă nu sunt de acord, bombardamentele încep”, a scris președintele.

Reacții din Israel și Iran

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că statul său este „pregătit pentru toate scenariile”. De cealaltă parte, negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a acuzat SUA că încearcă să forțeze capitularea Iranului prin presiuni economice și o posibilă blocadă navală.

Potrivit Axios, cele două părți ar fi aproape de încheierea unui memorandum de o pagină care să pună capăt conflictului, iar Iranul ar urma să răspundă în 48 de ore. Surse pakistaneze citate de The Guardian au confirmat că un cadru preliminar ar putea fi agreat în același interval, dar că discuțiile rămân „dificile”.

În calitate de mediator, Pakistanul susține că un eventual acord ar include o încetare a focului și redeschiderea strâmtorii Hormuz pentru cel puțin 60 de zile — o măsură considerată esențială pentru construirea încrederii.

Mize politice și geopolitice

Trump, care urmează să viziteze Beijingul săptămâna viitoare, ar putea căuta un succes diplomatic înaintea întâlnirii cu liderii chinezi. China, care e apropiată economic de Iran, a cerut o încetare completă a focului, dar nu a reușit până acum să influențeze decisiv regimul de la Teheran.

Într-un interviu acordat PBS, Trump s-a arătat optimist: „Cred că există șanse foarte bune să se încheie”, a spus el, adăugând că, în caz contrar, SUA ar putea „reveni la a-i bombarda zdravăn”.

Președintele insistă ca Iranul să trimită în SUA uraniul îmbogățit, o condiție pe care unii experți o consideră inacceptabilă pentru Teheran.

„Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore”

 Miercuri seară AFP a transmis că preşedintele american Donald Trump a declarat că este „foarte posibil" să se ajungă la un acord cu Iranul după ceea ce a descris ca fiind „discuţii foarte bune", scrie Agerpres.

„Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore şi este foarte posibil să ajungem la un acord", a declarat preşedintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
digi24.ro
image
Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș
stirileprotv.ro
image
Bolojan a numit un activist USR, fost jurnalist fără experiență în achiziții publice, în funcția de secretar general al ANAP
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
mediafax.ro
image
40 de ani de la Sevilla 1986. Povestea serii în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni
fanatik.ro
image
Imaginile din satelit arată că Iranul a provocat distrugeri masive asupra bazelor SUA, iar cifrele reale depășesc cu mult datele oficiale
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Luna albastră din mai 2026 luminează cerul: când se vede fenomenul rar și de ce nu va fi, de fapt, albastră
playtech.ro
image
Iubita lui Kylian Mbappe, decizie radicală după ce fanii au strâns peste 2.000.000 de semnături pentru plecarea starului de la Real Madrid
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
„Moțiunea care nu mișcă nimic: la Obor, politica se votează cu roșia la bucată” REPORTAJ
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Gest incredibil făcut de Donald Trump față de o fetiță. Momentul jenant din Biroul Oval a fost filmat VIDEO
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”
click.ro
image
De ce a divorțat, de fapt, Eugenia Șerban, de soțul musulman: „A fost mai bine să ne despărțim”. Ce religie are fiul lor
click.ro
image
Profețiile lui Nostradamus pentru 2026: o regiune din Europa va fi „inundată în sânge”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Top 3 cele mai sigure și mai ieftine destinații de vacanță, în 2026. Recomandările lui Fabio Niță, după conflictul din Orientul Mijlociu: „Nu e scump!”
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”