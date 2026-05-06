Ultimatumul lui Trump pentru Iran: „Dacă nu acceptă, încep bombardamentele”. Președintele american a subliniat însă că este „foarte posibil” un acord

Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou ultimatum la adresa Iranului, afirmând că Teheranul trebuie să accepte propunerea de încetare a războiului sau va fi lovit de o nouă serie de bombardamente „la un nivel și o intensitate mult mai mare decât înainte”, potrivit The Guardian.

Mesajul lui Trump, publicat pe platforma Truth Social, vine într-un moment în care circulă informații neconfirmate despre un posibil progres în negocierile blocate dintre Washington și Teheran.

Donald Trump a sugerat că operațiunea militară „Epic Fury”, lansată împreună cu Israelul în februarie, s-ar putea încheia dacă Iranul acceptă termenii discutați. „Dacă nu sunt de acord, bombardamentele încep”, a scris președintele.

Reacții din Israel și Iran

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că statul său este „pregătit pentru toate scenariile”. De cealaltă parte, negociatorul-șef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a acuzat SUA că încearcă să forțeze capitularea Iranului prin presiuni economice și o posibilă blocadă navală.

Potrivit Axios, cele două părți ar fi aproape de încheierea unui memorandum de o pagină care să pună capăt conflictului, iar Iranul ar urma să răspundă în 48 de ore. Surse pakistaneze citate de The Guardian au confirmat că un cadru preliminar ar putea fi agreat în același interval, dar că discuțiile rămân „dificile”.

În calitate de mediator, Pakistanul susține că un eventual acord ar include o încetare a focului și redeschiderea strâmtorii Hormuz pentru cel puțin 60 de zile — o măsură considerată esențială pentru construirea încrederii.

Mize politice și geopolitice

Trump, care urmează să viziteze Beijingul săptămâna viitoare, ar putea căuta un succes diplomatic înaintea întâlnirii cu liderii chinezi. China, care e apropiată economic de Iran, a cerut o încetare completă a focului, dar nu a reușit până acum să influențeze decisiv regimul de la Teheran.

Într-un interviu acordat PBS, Trump s-a arătat optimist: „Cred că există șanse foarte bune să se încheie”, a spus el, adăugând că, în caz contrar, SUA ar putea „reveni la a-i bombarda zdravăn”.

Președintele insistă ca Iranul să trimită în SUA uraniul îmbogățit, o condiție pe care unii experți o consideră inacceptabilă pentru Teheran.

„Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore”

Miercuri seară AFP a transmis că preşedintele american Donald Trump a declarat că este „foarte posibil" să se ajungă la un acord cu Iranul după ceea ce a descris ca fiind „discuţii foarte bune", scrie Agerpres.

„Am avut discuţii foarte bune în ultimele 24 de ore şi este foarte posibil să ajungem la un acord", a declarat preşedintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval.