Trump: „Iranul nu va avea arme nucleare”. Teheranul încă analizează oferta SUA

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că propunerea făcută de Statele Unite pentru încheierea conflictului cu Iranul este mult mai amplă decât o simplă „ofertă de o pagină”, în timp ce Teheranul continuă să analizeze mesajele transmise de Washington prin intermediul mediatorilor pakistanezi, relatează CNN.

Întrebat dacă Iranul a răspuns la ceea ce fusese descris drept o propunere de o singură pagină, Trump a respins această caracterizare.

„Ei bine, este mai mult decât o ofertă de o pagină. Este o ofertă care spune, în esenţă, că ei nu vor avea arme nucleare, că ne vor preda materialul nuclear şi multe alte lucruri pe care le vrem”, le-a spus Trump reporterilor.

Liderul de la Casa Albă a fost întrebat şi dacă Iranul a acceptat aceste condiţii.

„Au fost de acord. Când sunt de acord, asta nu înseamnă mare lucru, pentru că a doua zi uită că au fost de acord”, a declarat Trump.

„Şi, ştiţi, avem de-a face cu diferite grupuri de lideri”, a adăugat el.

Presa iraniană a relatat însă că Teheranul nu şi-a formulat încă răspunsul final la propunerea americană şi continuă să analizeze „mesajele” venite din partea Washingtonului prin intermediari pakistanezi.

În paralel, oficialii iranieni transmit mesaje optimiste privind conflictul cu Statele Unite şi Israelul.

Prim-vicepreşedintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a declarat că iranienii vor sărbători în curând o „mare victorie” în războiul cu SUA şi Israelul, potrivit televiziunii de stat Press TV.

„Vom organiza în curând celebrarea victoriei noastre, iar sancţiunile şi presiunile impuse naţiunii iraniene în ultimii ani vor fi ridicate odată cu marea victorie a poporului iranian”, l-a citat Press TV pe Aref.