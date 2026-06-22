Inteligența Artificială este la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne, avertizează serviciile de informații occidentale

Modelele de inteligență artificială capabile să prăbușească guverne și mari companii sunt la doar „câteva luni” distanță de a fi lansate pe piață, avertizează serviciile de spionaj occidentale.

Într-o declarație comună extrem de rară, agențiile de informații din alianța „Five Eyes” (Marea Britanie, SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă) le cer liderilor mondiali să acționeze de urgență. Semnalul de alarmă vine la scurt timp după ce administrația Donald Trump a decis, la începutul acestei luni, să interzică accesul cetățenilor străini la modelul AI „Fable”, dezvoltat de compania Anthropic.

Conform documentului publicat luni seară, inteligența artificială „accelerează viteza, amploarea și sofisticarea amenințărilor cibernetice”. Oficialii din serviciile secrete subliniază că noile tehnologii vor depăși cu mult așteptările actuale ale industriei, transformând radical atât capacitățile ofensive, cât și cele defensive, scrie metro.co.uk.

„Orizontul de timp nu mai este de ordinul anilor, ci al lunilor. În acest nou context, reziliența cibernetică devine esențială pentru continuitatea afacerilor, încrederea în piață și stabilitatea pe termen lung”, se arată în comunicat.

Experții în securitate avertizează că saltul tehnologic uriaș va reduce semnificativ barierele pentru actorii cibernetici rău intenționați, crescând complexitatea atacurilor. Din acest motiv, problema nu mai poate fi privită doar ca una pur tehnică, ci ca un risc major de securitate națională și o responsabilitate directă a liderilor politici și economici.

Deși comunitatea de informații nu a numit explicit anumite produse, atenția generală se îndreaptă către versiunile avansate ale companiei Anthropic. Cea mai nouă creație a sa, Fable 5, este capabilă să detecteze vulnerabilități critice în sistemele informatice, motiv pentru care accesul a fost deja restricționat în iunie de către guvernul SUA pentru cetățenii străini, din considerente de siguranță națională.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că restricțiile americane sunt doar o parte din problemă. Olivia Shen, expert în securitate națională la Universitatea din Sydney, a explicat pentru The Guardian că alte modele extrem de puternice sunt deja dezvoltate în secret de state rivale, precum China, sau de diverse organizații private, iar apariția lor pe scenă este iminentă.