Instructorii ucraineni trimiși în Orientul Mijlociu, „șocați” de tactica apărării antiaeriene a SUA. Ce sfaturi au dat

Instructorii ucraineni, trimiși în Orientul Mijlociu, au rămas „șocați” de modul în care armata americană își gestionează apărarea antiaeriană în fața dronelor iraniene de tip „Shahed”, potrivit unei analize publicate de The Times.

Specialiștii ucraineni în apărare antiaeriană, ajunși în state din regiunea Golfului, au constatat cu surprindere că drone relativ ieftine sunt doborâte cu rachete extrem de costisitoare, precum Patriot PAC-3 sau SM-6. Mai mult, aceștia au remarcat faptul că radarele de mare valoare nu sunt disimulate, devenind ținte ușoare pentru atacuri.

Potrivit publicației The Times, o țară din Golful Persic ar fi lansat până la opt rachete Patriot PAC-3 pentru a distruge o singură dronă „Shahed”. În condițiile în care o astfel de rachetă ajunge la aproximativ 3 milioane de dolari, iar o dronă iraniană costă sub 50.000 de dolari, diferența de costuri este uriașă. În unele cazuri, au fost utilizate chiar și rachete navale SM-6, evaluate la circa 6 milioane de dolari bucata.

Un ofițer ucrainean de apărare antiaeriană a declarat jurnaliștilor că a fost „uimit” de aceste practici, dar și de vulnerabilitatea infrastructurii: radare scumpe, lăsate descoperite, au fost lovite de drone ieftine aparținând Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Analiza mai arată că armata SUA ar fi putut pierde inclusiv un radar strategic de tip AN/FPS-132, evaluat la aproximativ un miliard de dolari, precum și un alt sistem radar de circa 300 de milioane de dolari, ambele lovite de drone. În același context, jurnaliștii menționează și un incident controversat: doborârea a trei avioane F-15 Eagle deasupra Kuweit, ceea ce ridică semne de întrebare serioase asupra eficienței identificării țintelor.

Prin comparație, Ucraina a acumulat o experiență vastă în cei patru ani de război. Forțele sale au doborât aproximativ 140.000 de ținte aeriene, dintre care 44.000 au fost drone „Shahed”. Sistemul de apărare antiaeriană ucrainean este unul complex, combinând sisteme sovietice și occidentale, război electronic, aviație de vânătoare, elicoptere, drone interceptoare și chiar mitraliere.

Sfaturile ucrainenilor

Instructorii ucraineni au explicat că partenerii occidentali ar putea învăța din această experiență. Printre recomandările lor: mobilitatea sporită a sistemelor Patriot (desfășurare și retragere rapidă), completarea sistemelor automatizate cu operatori umani pentru reacții mai rapide și relocarea frecventă a radarelor pentru a evita detectarea.

„Statele Unite și aliații lor din Golf par să fi ignorat calculele complexe pe care Ucraina le-a făcut pentru a-și îmbunătăți rata de interceptare. Nu înțeleg la ce s-au uitat în acești patru ani de război”, a declarat un ofițer ucrainean, citat de presă.

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a propus Washingtonului sprijin direct pentru optimizarea apărării împotriva dronelor „Shahed”. Liderul de la Kiev a sugerat trimiterea de instructori și transfer de know-how. Pe 17 martie, un contingent de 201 experți ucraineni ar fi ajuns deja în regiune pentru a întări protecția obiectivelor strategice din apropierea Strâmtorii Ormuz și din Golful Persic.

Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a transmis că armata SUA se va descurca pe cont propriu, refuzând ajutorul Kievului.

Între timp, experții occidentali analizează și opțiuni alternative, inclusiv drone interceptoare dezvoltate de Ucraina, capabile să atingă viteze de 300–400 km/h. Publicația The New York Times a identificat cel puțin 17 lovituri asupra unor obiective militare americane din Orientul Mijlociu, soldate cu pierderi semnificative de echipamente, inclusiv componente ale sistemului THAAD.

Tensiunile rămân ridicate în regiune: pe 19 martie, o dronă iraniană a lovit o rafinărie din portul Yanbu, la Marea Roșie, iar ulterior au apărut informații despre prăbușirea unui avion F-35 Lightning II, posibil doborât de un sistem antiaerian de tip „Buk”.