Liderii G7 promit sprijin pentru „aprovizionarea globală cu energie”, în contextul crizei din Orientul Mijlociu

Ministrul de externe al țărilor G7 au transmis un mesaj ferm, afirmând că sunt „pregătiți să ia măsurile necesare pentru a susține aprovizionarea globală cu energie”, în contextul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu.

Iranul a răspuns la loviturile americane și israeliene vizând facilități nucleare și depozite de muniții prin atacuri asupra unor state din Golf, infrastructuri energetice și nave comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz, rută prin care circulă o parte semnificativă din petrolul lumii, potrivit BBC.

Acest angajament al G7 vine după decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera 400 de milioane de barili din rezervele de petrol, pentru a reduce lipsa de aprovizionare cauzată de război.

Apel la încetarea atacurilor

În declarația comună, miniștrii de externe ai Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britanii și Statelor Unite, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, fac un apel clar: „facem apel la încetarea imediată și necondiționată a tuturor atacurilor regimului iranian”.

Această poziție a G7 subliniază preocuparea comunității internaționale pentru stabilitatea aprovizionării cu energie și securitatea transportului maritim în regiune.