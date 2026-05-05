Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Infiltrare spectaculoasă în Coreea de Nord. „Cârtița“ din Phenian: un bucătar a petrecut un deceniu pentru a expune traficul de arme al lui Kim Jong Un

Timp de zece ani, Ulrich Larsen a dus o viață dublă. Fostul bucătar, pensionat pe caz de boală, a reușit ceea ce agențiile de informații occidentale încearcă de decenii: să pătrundă în cercul de încredere al regimului de la Phenian și să documenteze mecanismele prin care Coreea de Nord evită sancțiunile internaționale.

Ulrich Larsen în Coreea de Nord/FOTO:X
De la gastronomie la spionaj

Cariera lui Ulrich Larsen în bucătăriile de lux din Copenhaga s-a încheiat brusc din cauza unei afecțiuni cronice la pancreas. În timpul recuperării, acesta a vizionat un documentar despre opresiunea din Coreea de Nord, realizat de cineastul Mads Brügger. Impulsionat de dorința de a expune realitatea regimului, Larsen s-a înscris în Asociația de Prietenie Coreeană (KFA), o organizație de sprijin pentru Phenian, pretinzând că este un susținător fervent al ideologiei comuniste, scrie The Sun.

Ascensiunea sa în cadrul asociației a fost rapidă. „Președintele asociației daneze era un comunist convins, care m-a primit cu brațele deschise”, a declarat Larsen. În scurt timp, acesta a devenit membru în consiliul de conducere, poziție care i-a oferit acces direct în „Regatul Pustnic”.

„Meniul de pizza” al armamentului

Sub pretextul realizării unor clipuri propagandistice, Larsen a început să filmeze în secret întâlnirile la nivel înalt. Momentul de cotitură a survenit în urma colaborării cu Alejandro Cao de Benós, un aristocrat spaniol care acționează ca reprezentant neoficial al Phenianului în Occident.

Pentru a avansa în ierarhie, Larsen l-a introdus în schemă pe „Jim”, un fost traficant de droguri care a jucat rolul unui investitor bogat, interesat de afaceri ilegale. În timpul unei întâlniri într-un hotel de lux din Oslo, de Benós a început să discute deschis despre trafic de droguri și rachete balistice.

Ulterior, în subsolul unei clădiri securizate de la periferia Phenianului, „Cârtița” și partenerul său au primit o listă de echipamente militare de vânzare. Larsen a descris documentul ca fiind „un meniu de pizza”, care includea totul, de la rachete la tehnologie nucleară.

Karaoke și rachete: Viața în spatele cortinei

Documentarea tranzacțiilor a oferit detalii bizare despre modul de operare al oficialilor nord-coreeni. Larsen povestește cum, în mijlocul negocierilor pentru construirea unei fabrici de armament în Africa, un înalt oficial a început să cânte karaoke pe melodia „My Heart Will Go On” de Celine Dion.

„Mi-au spus că au simțit că dragostea mea pentru Marele Lider vine direct din inimă”, a explicat Larsen, amintindu-și momentul în care improviza versuri pentru a nu-și deconspira acoperirea.

Sancțiuni și „nave fantomă”

Investigația a scos la iveală planuri complexe de eludare a sancțiunilor ONU, inclusiv achiziționarea unei insule în Uganda (Lacul Victoria) pentru construirea unei fabrici subterane de armament, utilizarea „navelor fantomă” și a transferurilor de petrol pe mare pentru a evita monitorizarea prin satelit, sisteme de troc, în care Coreea de Nord oferea forță de muncă și echipamente în schimbul resurselor necesare.

Dezvăluirea finală

După un deceniu de muncă sub acoperire, operațiunea a fost finalizată printr-un apel video în care Larsen și regizorul Mads Brügger și-au dezvăluit identitățile reale în fața lui Alejandro Cao de Benós. Documentarul rezultat, The Mole: Undercover in North Korea, a oferit dovezi cruciale care au dus la înăsprirea sancțiunilor internaționale.

Deși riscurile au fost enorme – fiind avertizat de un fost agent CIA că deconspirarea ar însemna moartea – Larsen afirmă că motivația sa a fost simplă: „Nu urăsc Coreea de Nord sau pe cetățenii săi. Urăsc oamenii care conduc țara.”

Întrebat despre succesul misiunii sale, fostul bucătar consideră că a reușit deoarece nu a acționat ca un spion convențional: „Am fost 95% eu însumi. Restul de 5% a fost Cârtița.”

