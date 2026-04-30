Arsenalul nuclear al lui Kim Jong ar putea străpunge scutul antirachetă american care este conceput să respingă doar un atac limitat

Arsenalul nuclear al Coreei de Nord a atins un punct critic: volumul său ar putea fi suficient pentru a străpunge sistemul de apărare antirachetă al SUA. Washingtonul a cheltuit aproximativ 65 de miliarde de dolari în ultimii 30 de ani pentru sistemul deja inadecvat, relatează Bloomberg.

Arsenalul lui Kim Jong Un

Coreea de Nord are în prezent aproximativ 50 de focoase nucleare. Comunitatea de informații estimează că țara a acumulat deja suficiente materiale fisile pentru a rivaliza cu cele ale Israelului, un stat care nici nu confirmă, nici nu neagă oficial că deține arme nucleare.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat la sfârșitul lunii ianuarie că Phenianul este capabil să producă materiale pentru 20 de focoase nucleare pe an. Dacă acest ritm continuă, până în 2035 arsenalul RPDC va ajunge la 290 de focoase - nivelul Franței.

Problema scutului

Sistemul de apărare la mijlocul cursei (GMD) cu bază la sol este format din 44 de rachete interceptoare amplasate în Alaska și California, cu opțiunea de extindere la încă 20. Sistemul a fost conceput pentru a respinge un atac limitat din partea unui „stat necinstit”.

Problema: Fiecare țintă necesită lansarea a cel puțin două interceptoare. Aceasta înseamnă că, dacă s-ar lansa simultan aproximativ 24 de rachete balistice intercontinentale (ICBM), stocul de interceptoare al SUA s-ar epuiza.

Potrivit analistului Van van Diepen de la 38 North (o publicație online specializată care urmărește evoluțiile militare ale Coreei de Nord), Coreea de Nord ar putea avea la dispoziție 48 de lansatoare ICBM. Ankit Panda de la Carnegie Endowment for International Peace estimează numărul real de lansatoare ICBM în funcțiune la 24 de unități, presupunând continuarea producției de altele noi.

Agenția de Informații (DIA) a Departamentului Apărării al SUA a prezentat anul trecut Proiectul Golden Dome , noul și ambițiosul program de apărare antirachetă al SUA, cu o cifră mult mai modestă de doar 10 rachete balistice intercontinentale. Experții consideră că aceasta este o posibilă subestimare.

Rachete de nouă generație

Kim Jong-un modernizează constant arsenalul, trecând la rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid: modelele Hwasong-15, -17, -18 și -19. Spre deosebire de rachetele cu combustibil lichid, rachetele cu combustibil solid nu necesită realimentare îndelungată înainte de lansare, fiind mai dificil de detectat și distrus cu un atac preventiv.

Anul acesta, Coreea de Nord a testat deja rachete cu focoase cu grupare și momeli — sisteme de înșelăciune concepute pentru a „confunda” interceptoarele americane și sud-coreene.

Pe lângă rachetele balistice intercontinentale (ICBM), Phenianul deține un arsenal vast de rachete cu rază scurtă de acțiune, capabile să lovească aliații americani din Asia și bazele militare americane din Guam, care găzduiește cel mai mare depozit de muniții militare americane din regiunea Pacificului.

Experiență de luptă din Ucraina

Un factor îngrijorător separat: rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune transferate Rusiei pentru a fi utilizate în Ucraina au fost supuse unui test real de luptă . Coreea de Nord a primit cele mai valoroase date despre modul în care funcționează sistemele occidentale de interceptare în condiții reale de război și folosește aceste cunoștințe pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare avansate.

Cursul lui Kim Jong-un

Evenimentele recente din lume nu fac decât să întărească convingerea liderului nord-coreean că armele nucleare sunt singura garanție sigură a supraviețuirii regimului.

Chung Eun-woo, fostul negociator nuclear șef al Coreei de Sud, care a mediat un acord nuclear rar cu Phenianul în urmă cu aproape 20 de ani, spune fără menajamente: „Iranul și Venezuela nu vor face decât să întărească convingerea lui Kim Jong-un că decizia sa de a-și construi și moderniza arsenalul nuclear a fost înțeleaptă și vizionară. Probabil că el crede că regimul său este în siguranță atâta timp cât are suficiente capacități nucleare și de rachete pentru a provoca daune inacceptabile Statelor Unite și aliaților săi.”

Alianța militară cu Rusia, încheiată în 2024, oferă RPDC noi venituri pentru finanțarea programului său nuclear.

Programul nuclear

Kim Jong-un a făcut pasul fără precedent de a arăta lumii exterioare facilități cheie de infrastructură nucleară. Mass-media de stat nord-coreeană a publicat fotografii din interiorul a două uzine de îmbogățire a uraniului, complete cu centrifuge și echipamente, permițând experților să facă estimări informate ale capacităților acestora.

Rachetele balistice nord-coreene au fost fabricate folosind tehnologie veche de până la 50 de ani, au descoperit ucrainenii

Determinarea lui Kim Jong-un

Ellen Kim, directoarea departamentului de afaceri academice de la Institutul Economic Coreean din America, explică: „Armele nucleare sunt principala realizare a lui Kim Jong-un și a întregii familii Kim. Ele sunt instrumentul cu care regimul își menține și justifică legitimitatea.”

Restricții fundamentale

În ciuda statisticilor impresionante, programul nuclear nord-coreean are limitări fundamentale:

-Rachetele nu au fost niciodată testate cu focoase reale: nu se știe dacă vor rezista la suprasarcină în timpul reintrării (reîntoarcerii în atmosferă) și dacă vor putea lovi cu precizie ținte de pe teritoriul american;

-Numărul real de rachete balistice intercontinentale este contestat: estimările variază între 10 și 48;

-Statele Unite lucrează la Golden Dome, un program ambițios care vizează dotarea țării cu un sistem complet de apărare antirachetă. Cu toate acestea, se estimează că implementarea sa va costa peste 1 trilion de dolari.

Clubul nuclear al țărilor care nu sunt parte a Tratatului de neproliferare nucleară :

-Israel — aproximativ 90 de focoase;

-Pakistan — aproximativ 170 de focoase;

-India — aproximativ 180 de focoase;

-Coreea de Nord — aproximativ 50 de focoase nucleare (cu o rată de creștere de 20/an).

Principalele puteri nucleare:

-Rusia — 4.309 focoase nucleare (cel mai mare arsenal din lume, o moștenire a Războiului Rece);

-SUA — 3.700 focoase nucleare (oficial, politica de „reducere treptată” a fost trecută la „modernizare și dezvoltare accelerată”);

-China — 600 de focoase;

-Franța — 290 de focoase;

-Marea Britanie — 225 de focoase. Regatul Unit și Franța au înghețat oficial producția de materiale fisile. Stocul total estimat de arme nucleare din lume este de aproximativ 9.614 focoase nucleare.

Donald Trump ridică nivelul de alertă, indicând următoarea provocare nucleară majoră după Iran: Coreea de Nord

Perspective

„Ar fi o greșeală să credem că SUA și Coreea de Sud pot pur și simplu să revină la negocierile cu Coreea de Nord de unde au rămas în 2019. Coreea de Nord de astăzi nu mai este la fel ca atunci”, avertizează Joel Wit, un fost trimis al Departamentului de Stat al SUA care a participat la negocierile cu Phenianul.

Șeful departamentului de politici al Pentagonului, Elbridge Colby, a numit în martie potențialul nuclear al Coreei de Nord și al Rusiei „principala amenințare existențială” la adresa Statelor Unite.

Puterea nucleară în creștere a Coreei de Nord, combinată cu îndoielile cu privire la fiabilitatea „umbrelei nucleare” americane, împinge țări precum Suedia și Coreea de Sud să ia în serios în considerare crearea propriilor arme nucleare.