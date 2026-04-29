Discurs șocant: Kim Jong Un elogiază atacurile sinucigașe ale soldaților nord-coreeni în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a confirmat politica ce impune soldaților să se sinucidă pe câmpul de luptă pentru a evita capturarea, în timpul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, transmite Bloomberg.

În cadrul unui discurs ținut la un eveniment de inaugurare a unui monument comemorativ la Phenian dedicat nord-coreenilor căzuți la datorie, Kim a menționat de două ori soldații care s-au „sinucis”, potrivit unui raport al Agenției Centrale de Știri Coreene.

„Eroii care au optat fără ezitare pentru auto-detonare, în atacuri sinucigașe, pentru a apăra marea onoare” au fost lăudați de Kim în discursul ținut în faţa familiilor îndoliate şi a înalților oficiali ruşi.

„Nu s-au așteptat la nicio compensație, deși au realizat fapte remarcabile”, a adăugat el.

„Au murit eroic”, a menționat liderul nord-coreean Kim Jong Un, scrie News.

Kim a semnat un pact militar cu președintele rus Vladimir Putin în 2024, care includea o clauză de apărare reciprocă. De atunci, agențiile de informații sud-coreene şi occidentale au estimat că Phenianul a trimis cel puțin 10.000 de soldați şi zeci de mii de containere cu arme pentru a ajuta Rusia să lupte împotriva Ucrainei. Se crede că Coreea de Nord a suferit pierderi grele, cu mii de soldați ucişi în luptă.

Dezvăluirea făcută de Kim săptămâna aceasta vine în urma unor rapoarte potrivit cărora soldații nord-coreeni capturați de Ucraina au fost obligați să se sinucidă pentru a evita să devină prizonieri de război. Aceste relatări citează atât serviciile de informaţii ucrainene, cât şi un soldat nord-coreean capturat.

Coreea de Nord şi-a intensificat, de asemenea, testele de armament în acest an, inclusiv cele cu rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, şi a efectuat teste de lansare cu noul său sistem de arme ”mare-sol”. Acest lucru survine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la faptul că armata ţării acumulează experienţă reală de luptă luptând alături de Rusia.

La începutul acestei luni, Phenianul a declarat că a testat mai multe rachete Hwasong-11 — un tip de rachetă cu rază scurtă de acțiune cunoscută şi sub denumirea de KN-23 sau KN-24 — despre care Ucraina a afirmat că Phenianul le-a furnizat Moscovei pentru a fi utilizate în războiul împotriva Kievului.