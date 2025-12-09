Video O tânără din India s-a căsătorit cu trupul logodnicului ucis de propria familie: „Dragostea noastră este nemuritoare”

O tânără de 21 de ani din Maharashtra, India, a organizat o ceremonie de nuntă neobișnuită cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de propria familie din cauza diferențelor de castă. „Familia mea l-a ucis… M-am căsătorit cu el pentru a face dragostea noastră nemuritoare”, a declarat femeia.

Sursa video: X/ @PTI_News

Aanchal Mamidwar, în vârstă de 21 de ani, din orașul Nanded, statul Maharashtra, a decis să își unească destinul cu trupul logodnicului său, Saksham Teit, 20 de ani, după ce acesta a fost ucis de propriile ei rude. Cazul, relatat de Hindustan Times, a șocat comunitatea locală.

Cei doi se cunoșteau de aproximativ trei ani, însă familia tinerei s-a opus relației „din cauza diferenței de castă”, Saksham aparținând uneia considerate „inferioare”. Potrivit poliției, familia îl amenințase în repetate rânduri.

Crimă de onoare pusă la cale de familie

Anchetatorii au stabilit că, după ce au aflat de planurile de căsătorie ale celor doi, tatăl și frații tinerei ar fi organizat uciderea lui Saksham. Crima s-a produs în vechea zonă Ganj din Nanded. Fratele lui Aanchal, Himesh, este suspectat că l-ar fi împușcat pe tânăr și că i-ar fi zdrobit capul cu o țiglă în timpul unei altercații.

La scurt timp, poliția i-a arestat pe Himesh, pe fratele său, Sahil, și pe tatăl lor, Gajanan Mamidwar.

Ritualul simbolic al tinerei: „Dragostea noastră a învins”

După ce a aflat vestea morții iubitului, Aanchal s-a dus la casa acestuia. Acolo a uns corpul neînsuflețit cu turmeric și și-a pus un punct roșu pe frunte folosind sângele lui Saksham, un ritual specific femeilor căsătorite în India.

„Familia mea l-a ucis… M-am căsătorit cu el pentru a face dragostea noastră nemuritoare… Dragostea noastră a învins, chiar dacă Saksham a murit”, a spus tânăra.

Aanchal a decis să rămână în casa lui Saksham ca „soția” lui și a cerut pedeapsa cu moartea pentru tatăl și frații ei.

Ancheta continuă: șase arestați în total

Poliția tratează cazul ca pe o posibilă „crimă de onoare”. În total, șase persoane au fost arestate în legătură cu uciderea tânărului.

Mama lui Saksham a respins afirmația poliției potrivit căreia fiul ei ar fi avut antecedente penale și a solicitat o anchetă corectă și imparțială.