Armata israeliană a lansat atacuri asupra unor „ţinte” din Liban aparţinând Hezbollah şi Hamas

Armata israeliană a început luni să atace ceea ce a descris drept „ţinte" aparţinând grupărilor Hezbollah şi Hamas din Liban, după ce a emis ordine de evacuare pentru patru sate din estul şi sudul acestei ţări, transmite Reuters.

Anterior, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că armata plănuieşte atacuri asupra a ceea ce a calificat drept „infrastructură militară" a Hezbollah şi Hamas în satele Hammara şi Ain el-Tineh din Valea Bekaa, din estul Libanului, şi Kfar Hatta şi Aanan, în sud, notează Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

În 2024, Israelul şi Libanul au convenit asupra unui armistiţiu mediat de SUA, punând capăt la peste un an de lupte între Israel şi Hezbollah, lupte care au culminat cu atacuri israeliene ce au slăbit grav gruparea militantă susţinută de Iran; ulterior, cele două părţi s-au acuzat reciproc de încălcări ale armistiţiului.

Libanul s-a confruntat cu presiuni crescânde din partea SUA şi a Israelului pentru a dezarma Hezbollah, iar autorităţile libaneze se tem că Israelul ar putea intensifica dramatic atacurile asupra ţării pentru a-i împinge pe liderii ei să confişte mai rapid arsenalul mişcării.