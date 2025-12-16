Academia de Arte și Științe Cinematografice din Statele Unite (AMPAS), instituția care decernează premiile Oscar, a anunțat marți, 16 decembrie 2025, listele scurte pentru 12 categorii, inclusiv cea de „cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit Variety.

Membrii academiei au votat în cadrul selecției preliminare în mai multe categorii, printre care „lungmetraj internațional”, „scurtmetraj de animație”, „lungmetraj documentar”, „scurtmetraj documentar”, „scurtmetraj live action”, „machiaj și coafură”, „coloană sonoră”, „cântec original”, „sunet” și „efecte vizuale”. Anul acesta, pentru prima dată, liste scurte au fost introduse și pentru categoriile „cea mai bună distribuție” și „cea mai bună imagine”.

Cele mai multe propuneri de nominalizare – câte șapte – le-au primit filmele „Sinners” și „Wicked: For Good”, urmate de „Frankenstein”, cu șase propuneri.

Propunerea României la Premiile Oscar nu a ajuns pe lista scurtă a Academiei de Film

Filmul „Jaful secolului” / „Traffic”, regizat de Teodora Ana Mihai și scris și produs de Cristian Mungiu, propunerea oficială a României la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional”, nu a fost reținut pe lista scurtă. Filmul are la bază un jaf real din 2012, când un grup de români a furat tablouri celebre dintr-un muzeu din Olanda. Ulterior, presa a relatat că unele dintre opere ar fi fost arse într-un sat din Dobrogea. Printre semnatarii lucrărilor furate se aflau unii dintre cei mai mari pictori ai lumii, precum Matisse și Picasso.

Lista lungmetrajelor internaționale selectate pentru Oscar 2026:

„Belen” (Argentina)

„The Secret Agent” (Brazilia)

„It Was Just an Accident” (Franța)

„Sound of Falling” (Germania)

„Homebound” (India)

„The President's Cake” (Irak)

„Kokuho” (Japonia)

„All That's Left of You” (Iordania)

„Sentimental Value” (Norvegia)

„Palestine 36” (Palestina)

„No Other Choice” (Coreea de Sud)

„Sirat” (Spania)

„Late Shift” (Elveția)

„Left Handed Girl” (Taiwan)

„The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

Procesul de vot final pentru nominalizările Oscar 2026 va începe pe 12 ianuarie și se va încheia pe 16 ianuarie. Lista oficială a nominalizărilor va fi anunțată pe 22 ianuarie 2026.

Conan O’Brien va reveni ca prezentator al ceremoniei, care va avea loc la Los Angeles pe 2 martie 2026.