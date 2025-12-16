Victor Negrescu, vicepreședinte al parlamentului european și al Social-Democraților Europeni, a explicat, în cadrul unor declarații de presă, în Legislativul european, la Strasbourg, că în S&D a fost dat startul unei analize cu privire la funcționarea colaborării în coaliția care a susținut până acum mandatul Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene.

Eurodeputații europeni au depus într-un singur an trei moțiuni de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursulei von der Leyen, toate fiind respinse cu sprijinul coaliției europene din jurul acesteia. Totuși, în context au fost exprimate nemulțumiri din S&D, existând chiar avertismente cu privire la o moțiune de cenzură depusă de social-democrații europeni.

„În momentul de față, la nivel european, avem o coaliție pro-europeană largă, din care fac parte patru grupuri politice. Popularii europeni, social-democrații, grupul Renew și grupul Verzilor. Această coaliție a semnat un protocol, în cadrul căreia ne-am angajat la o serie de elemente, priorității politice, dar și modul în care vom gestiona lucrurile la nivel european. De exemplu, ar trebui să existe o consultare prealabilă pe deciziile importante. Și noi, de exemplu, am cerut aici, la nivel european, strategia împotriva sărăciei și planul european pentru locuințe accesibile pentru cetățenii.

Însă, totodată am remarcat că sunt multe subiecte care nu sunt discutate în coaliție și dreapta europeană votează alături de extrema dreaptă. Chiar depun amendamente împreună, militează pentru ele și o bună parte din aceste amendamente trec de legislativul european, ceea ce contravine protocolului semnat”, a explicat eurodeputatul, fiind întrebat ce șanse sunt să fie depusă o moțiune de cenzură.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, urmează o analiză amplă, discuțiile fiind deja începute:

„Urmează să facem o analiză amănunțită în lunile care urmează, inclusiv la nivel european, nu doar noi, dar și alte grupuri pro-europene, să vedem dacă această coaliție este una viabilă. Noi am avut deja primele discuții în acest sens. Există foarte multă tensiune. Și președinta Ursula von der Leyen și, în mod special popularii europeni trebuie să spună clar că refuză orice fel de colaborare cu extremiștii, pentru că, din nefericire, acest lucru s-a întâmplat deja în Parlamentul European”.

Avertismentele S&D: „Nu vom închide ochii la jocul dublu”

În iulie, în contextul votului de respingere a moțiunii de cenzură depusă de reprezentanți ai extremei drepte din România, șefa S&D, Iratxe García, a punctat că încrederea între democrați și forțele și pro-europeni este mai afectată ca niciodată, susținând că PPE duce un joc dublu:

„Votul nostru nu înseamnă că nu suntem critici la adresa Comisiei Europene. Recentele schimbări ale lui von der Leyen către promisiuni de extremă dreaptă reprezintă un motiv major de alarmă pentru grupul nostru. Mai mult, președintele Comisiei trebuie să înțeleagă că nu vom închide ochii la dublul joc jucat de Grupul PPE și președintele său, Manfred Weber, în PE. Încrederea dintre forțele pro-europene și cele democratice este mai afectată ca niciodată”.

După respingerea celor două moțiuni de cenzură depuse de extrema dreaptă și cea stângă din Parlamentul European, social-democratul german René Repasi avertiza că în doar 6 luni ar putea să existe o noțiune de cenzură depusă de S&D, potrivit Politico.