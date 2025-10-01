Hamas are nevoie de două, trei zile pentru a răspunde propunerii de pace a lui Trump, potrivit unei surse. Ce modificări ar cere gruparea

Oficialii Hamas doresc modificarea unor clauze din planul de pace propus de președintele american Donald Trump, inclusiv cea privind dezarmarea, a declarat pentru AFP o sursă palestiniană apropiată conducerii grupării teroriste.

Negociatorii Hamas au purtat discuții marți cu oficiali turci, egipteni și qatarezi la Doha, a declarat această sursă, care a solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

Aceasta a transmis că gruparea are nevoie de „cel mult două sau trei zile” pentru a veni cu un răspuns.

„Hamas dorește amendarea unor clauze, cum ar fi cea privind dezarmarea și expulzarea Hamas și a cadrelor facțiunilor”, a dezvăluit sursa palestiniană.

Liderii Hamas cer, de asemenea, „garanții internaționale privind o retragere completă a Israelului din Fâșia Gaza”, precum și garanții că nu vor avea loc tentative de asasinat în interiorul sau în afara teritoriului.

Sursa spune că Hamas a fost, de asemenea, în contact cu „alte partide regionale și arabe”, fără a oferi detalii.

O altă sursă familiarizată cu negocierile a declarat pentru AFP că grupul palestinian are păreri împărțite în privința planului lui Trump.

„Până acum, există două puncte de vedere în cadrul Hamas: prima susține aprobarea necondiționată, întrucât important este să se convină asupra unui armistițiu garantat de Trump, cu condiția ca mediatorii să garanteze implementarea planului de către Israel”, spune sursa, solicitând și anonimatul.

Însă alții au „mari rezerve cu privire la clauze importante”, adaugă sursa. „Ei resping dezarmarea și mutarea oricărui cetățean palestinian din Gaza”.

„Aceștia susțin un acord condiționat cu clarificări care iau în considerare cerințele Hamas și ale facțiunilor mișcării de rezistență, astfel încât ocuparea Fâșiei Gaza să nu fie legitimată în timp ce rezistența este incriminată”, spune sursa. „Unele facțiuni resping planul, dar discuțiile sunt în curs de desfășurare și lucrurile vor deveni mai clare în curând.”

SUA au acordat Hamas un termen de 72 de ore

Marţi, preşedintele Trump a acordat Hamas un termen de „trei sau patru zile” pentru a răspunde planului său de pace, anunțat luni, şi care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, avertizând că, dacă nu o va face, „va fi un final trist”.

Propunerea prevede un armistiţiu imediat în Fâşia Gaza, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar locuitorilor din enclava palestiniană prin intermediul ONU.

De asemenea, prevede dezarmarea totală a Hamas, care ar urma să fie exclusă de la guvernarea Fâşiei Gaza, şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supervizat de „Consiliul Păcii”.

Planul, care oferă imunitate şi graţiere pentru liderii şi membrii Hamas, a fost susţinut de numeroase ţări arabe, islamice şi europene. Totuși, prim-ministrul din Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, a precizat că unele dintre punctele acestuia, cum ar fi cel legat de retragerea trupelor israeliene, „necesită clarificări”.