Festivalul Oktoberfest a fost închis temporar, după o amenințare cu bombă și o explozie mortală

Festivalul Oktoberfest din München a fost închis temporar de autorități, după o amenințare cu bombă, au anunțat oficialii locali miercuri, 1 octombrie. Un bărbat a incendiat o locuință și a plasat dispozitive explozive improvizate acolo, după care s-ar fi sinucis.

Festivalul va rămâne închis până la ora locală 17:00, după ce a fost primită o scrisoare cu amenințare cu bombă. Guvernul a precizat că amenințarea ar putea avea legătură cu o explozie într-o casă din nordul Münchenului, produsă miercuri dimineață, și soldată cu moartea unei persoane, relatează publicația germană Bild.

Potrivit martorilor, la locul incidentului s-au auzit și împușcături, iar exploziile au fost puternice. Operațiunea de intervenție a implicat trupe speciale și echipe de dezamorsare a explozibililor. Zona a fost izolată, traficul blocat, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite zona și să folosească rute ocolitoare. De asemenea, o școală primară și un gimnaziu din apropiere au fost închise temporar.

Investigațiile preliminare sugerează că bărbatul a acționat pe fondul unui conflict familial și a incendiat casa părinților săi, după care s-ar fi sinucis. Poliția analizează și o posibilă legătură între autorul incidentului și festivalul Oktoberfest, după ce ar fi fost trimis un mesaj de amenințare organizatorilor.

„În prezent, desfășurăm o operațiune în zona Lerchenau împreună cu pompierii. Există perturbări semnificative ale traficului. Evitați zona și folosiți o rută ocolitoare. Intervenim din cauza unui imobil rezidențial incendiat. De asemenea, au fost auzite bubuituri puternice. A fost găsită o persoană rănită care ar putea fi implicată în incident. Suntem la fața locului împreună cu pompierii. Investigăm în toate direcțiile. Posibile conexiuni cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese, sunt analizate. Din acest motiv, deschiderea spațiului festivalului a fost amânată”, a precizat poliția într-o declarație publicată pe X.