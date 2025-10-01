Trei membri Hamas plănuiau să lovească instituții evreiești în Germania. Poliția a găsit arme și muniție

Poliția germană a arestat trei presupuși membri ai Hamas, care ar fi încercat să procure arme „pentru asasinate îndreptate împotriva instituțiilor israeliene sau evreiești”, au declarat miercuri, 1 octrombrie, procurorii germani într-un comunicat.

Cei trei acuzați, identificați de poliție doar prin prenume și inițialele numelui de familie, sunt inculpați pentru apartenență la o organizație teroristă străină și pentru pregătirea unui act de violență ce pune în pericol statul, scrie CNN.

Suspecții au fost arestați la Berlin și urmează să apară joi în fața unui judecător. Doi dintre acuzați sunt cetățeni germani, iar al treilea s-a născut în Liban.

„Cel puțin din vara anului 2025 cei trei au fost implicați în procurarea de arme de foc și muniție pentru Hamas”, au spus procurorii.

În timpul perchezițiilor și arestărilor, poliția a descoperit „diverse arme, inclusiv o pușcă de asalt AK-47 și mai multe pistoale, precum și o cantitate considerabilă de muniție.”

Arestările au avut loc în timp ce Hamas a anunţat că va analiza propunerea de pace a preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului israeliano-hamas din Gaza.

Nu este prima dată când poliția germană arestează presupuşi membri ai Hamas.

În decembrie 2023, autoritățile germane și olandeze au arestat patru persoane acuzate că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești din Europa. Cei patru au fost trimiși în judecată la Berlin în februarie.