„Hamas nu are altă opţiune”. Reacţii internaţionale la noul plan de pace pentru Gaza propus de Trump și Netanyahu

Anunțul făcut de Donald Trump și Benjamin Netanyahu privind un nou plan de pace pentru Gaza a stârnit un val de reacții la nivel global.

Președintele SUA, Donald Trump, şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au anunțat că au convenit asupra unui nou plan de pace destinat regiunii Gaza, adresând un avertisment ferm mișcării Hamas: fie acceptă propunerea, fie își asumă consecințele unei izolări internaționale sporite.

În acest context, lideri din Europa și Orientul Mijlociu și-au exprimat sprijinul pentru inițiativă, cerând Hamas să accepte propunerea și să elibereze toți ostaticii, iar Autoritatea Palestiniană s-a declarat deschisă colaborării cu SUA pentru o soluție durabilă.

„Hamas ar trebui să accepte acum planul”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a manifestat sprijinul față de demersurile preşedintelui american, subliniind că este momentul ca toate părțile să colaboreze în vederea unei soluționări durabile.

„Noua inițiativă a Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza este profund binevenită și sunt recunoscător pentru conducerea președintelui Trump.

Susținem cu fermitate eforturile sale de a opri luptele, de a elibera ostaticii și de a asigura furnizarea de asistență umanitară urgentă pentru populația din Gaza. Aceasta este prioritatea noastră principală și ar trebui să se întâmple imediat.

Facem apel la toate părțile să se unească și să colaboreze cu administrația SUA pentru a finaliza acest acord și a-l transforma în realitate. Hamas ar trebui acum să accepte planul și să pună capăt suferinței, depunând armele și eliberând toți ostaticii rămași.

Împreună cu partenerii noștri, vom continua să lucrăm pentru a construi un consens care să ducă la instituirea unei încetări permanente a focului. Suntem cu toții angajați într-un efort colectiv de a pune capăt războiului din Gaza și de a obține o pace durabilă, în care palestinienii și israelienii să poată trăi unii lângă alții, în siguranță și securitate”, a postat premierul britanic pe Facebook.

„Hamas nu are altă opţiune”

Şi președintele francez Emmanuel Macron a salutat eforturile administrației Trump și a subliniat așteptările Franței față de Israel și Hamas.

„Mă aştept ca Israelul să se angajeze ferm în acest sens. Hamas nu are altă opţiune decât să elibereze imediat toţi ostaticii şi să urmeze acest plan”, a scris el într-un mesaj distribuit pe platforma X.

„Un moment decisiv”

Guvernul italian consideră că propunerea lansată de Donald Trump şi Benjamin Netanyahu ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru situaţia din Gaza.

„Sfârșitul ostilităților este esențial și pentru a putea face față crizei umanitare teribile care afectează populația civilă din Strip și care reprezintă o tragedie absolut nejustificată și inacceptabilă.

Propunerea prezentată astăzi de președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea fi o descoperire în acest proces, permițând încetarea permanentă a ostaticilor, eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și accesul umanitar deplin și sigur pentru populația civilă.

Planul, pe care Italia îl întâmpină cu plăcere, prezintă un proiect ambițios de stabilizare, reconstrucție și dezvoltare a Fâșiei Gaza, cu implicarea deplină a partenerilor regionali.

În acest context, Italia este pregătită să își joace rolul, în strânsă coordonare cu Statele Unite, partenerii săi europeni și regiunea, și îi mulțumește președintelui Trump pentru munca sa de mediere și eforturile depuse de a aduce pacea în Orientul Mijlociu.

Italia îndeamnă, așadar, toate părțile să profite de această oportunitate și să accepte planul.

Hamas, în special, care a pornit acest război cu atacul terorist barbar din 7 octombrie 2023, are acum șansa să-l pună capăt prin eliberarea ostaticilor, acceptând că nu au niciun rol în viitorul Gazei și dezarmând complet.

Italia va sprijini eforturile Washingtonului de a relua dialogul dintre Israel și palestinieni pentru a se pune de acord asupra unui orizont politic către o coexistență pașnică și prosperă. O pace dreaptă și de durată este posibilă în Orientul Mijlociu, cu un stat Israel și un stat palestinian trăind cot la cot în pace și securitate, și cu normalizarea completă a Israelului cu națiunile arabe și islamice”, a scris, pe Facebook, Giorgia Meloni.

În acelaşi timp, Italia şi-a arătat disponibilitatea de a susține activ reluarea dialogului între Israel și palestinieni, sub egida Washingtonului.

„O pace justă pe baza soluţiei cu două state”

Potrivit agenției palestiniene WAFA, şi Autoritatea Palestiniană și-a exprimat aprecierea față de inițiativa americană, subliniind că îşi doreşte o soluție pașnică și justă: „Ne reafirmăm angajamentul de a colabora cu SUA şi partenerii săi pentru a ajunge la un acord cuprinzător care să includă pregătirea terenului pentru o pace justă pe baza soluţiei cu două state”.

„Această oportunitate nu trebuie irosită”

În ceea ce priveşte Germania, ministrul de Externe, Johann Wadephul, a transmis un mesaj direct către Hamas.

„Această oportunitate nu trebuie irosită. Hamas trebuie să o valorifice”, a afirmat acesta, adăugând faptul că planul propus oferă o „oportunitate unică de a pune capăt războiului oribil din Gaza”.

„Gata să cooperăm”

Miniștrii de externe din mai multe state arabe, inclusiv Arabia Saudită, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Egipt, şi-au exprimat, într-o declarație comună, deschiderea de a colabora cu Statele Unite: „Suntem pregătiţi să cooperăm în mod pozitiv cu SUA şi părţile relevante pentru a finaliza acordul şi a asigura punerea sa în aplicare”.

Toate aceste declaraţii vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunțat formarea „Consiliului Păcii”, un organism internațional de tranziție care va superviza reconstrucția și guvernarea temporară a Gazei după război, care va include și nume importante precum fostul premier britanic Tony Blair, al cărui rol încă nu a fost explicat foarte clar. Potrivit acestui plan de pace, Gaza ar urma să fie administrată de un comitet tehnocratic, apolitic, alcătuit din experți palestinieni și internaționali, aflat sub supravegherea acestui Consiliu.