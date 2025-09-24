Macron, mesaj către Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești războiul din Gaza

Președintele francez Emmanuel Macron susține că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace doar dacă reușește să pună capăt conflictului dintre Israel și palestinieni din Gaza.

Într-un interviu acordat BFMTV, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Macron a declarat: „Există o singură persoană care ar putea face ceva în situația actuală – președintele american”.

„Văd un președinte american mobilizat, care a declarat în această dimineață [în fața Adunării Generale]: «Vreau pace, voi rezolva acest conflict». Care dorește Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești acest conflict”, a adăugat el, potrivit The Times of Israel.

Presiuni asupra Israelului și eliberarea ostaticilor

Macron a subliniat necesitatea ca Washingtonul să exercite presiuni asupra guvernului israelian pentru a înceta conflictul, astfel încât să poată fi eliberați ostaticii reținuți de gruparea teroristă Hamas. „Trebuie să exercitați presiuni asupra guvernului israelian pentru ca acesta să înceteze conflictul din Gaza, astfel încât să putem elibera în sfârșit ostaticii”, a afirmat el, citat de News.ro.

Președintele francez recunoaște că, deși Franța a recunoscut statul palestinian în cadrul Adunării Generale, o decizie la care Trump și Israelul s-au opus ferm, influența reală asupra Israelului rămâne la Washington. „De ce poate el să facă mai mult decât noi? Noi nu livrăm arme [către Israel] care permit desfășurarea conflictului din Gaza”, explică Macron.

El a mai adăugat că un stat palestinian „va fi creat cu adevărat în ziua în care statul Israel îl va recunoaște”.

Franța, pregătită pentru orice scenariu

Macron a recunoscut şi riscul unor represalii din partea Israelului, ca răspuns la decizia Franţei, inclusiv închiderea consulatului francez din Ierusalim, foarte frecvent utilizat de palestinieni, sau anexarea unor teritorii din Cisiordania.

„Suntem pregătiți. Am planificat toate opțiunile posibile, ceea ce înseamnă că nu vom rămâne niciodată inerți. Doar planificăm lucrurile și vom apăra întotdeauna interesele Franței”, a afirmat el, fără a oferi detalii suplimentare.