Un rus a băgat râca la PSG. Matvey Safonov tocmai l-a egalat pe Helmut Duckadam

Echipa franceză de fotbal PSG, campioana Europei, a câștigat aseară, la penalty-uri, Cupa Intercontinentală împotriva formației braziliene Flamengo.

Portarul rus, care a contribuit la câștigarea trofeului cu patru parade la penalty-uri, își propune acum să-l înlocuiască pe colegul său francez, singurul care nu l-a îmbrățișat după ispravă, alături de ucraineanul Zabarnîi.

Nu e pace în poarta lui PSG. Victoria din Cupa Intercontinentală a stârnit un nou conflict între buturi. După ce a parat patru penalty-uri împotriva lui Flamengo, rusul Matvey Safonov este îndreptățit să ceară un loc de titular. Cel care ar plăti prețul va francezul Lucas Chevalier, care părea de neatins după ce a fost numit să-l înlocuiască pe Donnarumma, vândut la City. Fostul jucător de la Lille riscă însă să fie scos din joc.

Când Safonov a parat penalty-ul final al lui Araujo, toți coechipierii au alergat să-l îmbrățișeze. Toți, cu excepția lui Chevalier. Și în afară de Zabarnîi, care, fiind ucrainean, avea alte motive să nu o facă. Francezul, însă, părea enervat de isprăvile colegului său.

Presa internațională a scormonit și a găsit că, în 1986, românul Helmut Duckadam (Steaua București) a apărat patru penalty-uri Barcelonei, în finala Cupei Europene, desfășurată la Sevilla, și a intrat în Cartea Recordurilor. Pe scurt, Safonov a devenit adevăratul erou al finalei de la Doha. Un erou neașteptat pentru că, în ajunul meciului, nimeni nu prevăzuse că va juca.

Chevalier era așteptat să fie titular după ce a ratat trei meciuri, se presupune că din cauza unei accidentării suferite la Monte Carlo, la sfârșitul lunii noiembrie. Ulterior, Safonov a jucat împotriva lui Rennes (5-0), Athletic Bilbao în Liga Campionilor (0-0) și la Metz (2-3).

Împotriva lui Flamengo, revenirea lui Chevalier în echipa de start părea previzibilă. Dar antrenorul spaniol Luis Enrique a decis altfel, câștigând pariul. Astfel, a declanșat un nou conflict între portari, care a devenit aproape o tradiție la Paris, încă de când Sirigu a sosit în capitală, în 2011, pentru a-l înlocui pe Douchez. Adevărata bătălie a început când sardianul a fost provocat de sosirea lui Trapp în 2015. Germanul, acum la Paris FC, a fost la rândul său înlăturat de Areola, un jucător autohton, care a trebuit apoi să împartă rolul cu Buffon în 2018. Atunci părea că un armistițiu era posibil cu Navas, achiziționat de la Real Madrid în 2019. Dar, în 2021, costaricanul a fost înlăturat de Donnarumma, care a ajuns la Paris ca și campion european și cel mai bun jucător al turneului. Italianul trebuia să-și câștige locul de titular. Acum un an, presa franceză l-a atacat pe Donnarumma, pregătindu-se pentru sosirea lui Chevalier.

Luis Enrique l-a preferat pe Chevalier, considerat și moștenitorul lui Maignan în echipa națională. Dar după un debut încurajator, cu două penalty-uri parate împotriva lui Tottenham în Supercupa Europei, francezul a început să comită erori. Criticile inițiale, inevitabile, au afectat calmul francezului și pe cel al defensivei sale.

Safonov a restabilit un oarecare echilibru, iar la Doha a arătat că nu este mai puțin capabil decât coechipierul său. Sâmbătă, PSG revine pe teren pentru 16-imile de finală ale Cupei Franței, cu echipa de amatori Fontenay-le-Compte. Postul de titular în poartă reprezintă deja o miză.