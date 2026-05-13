Hagag Energy accelerează deszvoltarea Diviziei „Gaze Naturale” și îl recrutează pe Adrian Romanescu pentru conducerea operațiunilor de distribuție

Hagag Energy, platforma de investiții în domeniul energetic a investitorului internațional Hagag Europe, continuă consolidarea operațiunilor locale și a structurii de management prin numirea lui Adrian Romanescu în funcția de Director Distribuție al Diviziei Gaze Naturale.

Cu o experiență de peste 25 de ani în industria energetică și o viziune integrată asupra întregului lanț valoric, Adrian Romanescu aduce în cadrul companiei o expertiză extinsă în distribuția gazelor naturale, dezvoltarea infrastructurii, management operațional și coordonarea proiectelor energetice de amploare, dobândită în cadrul unor roluri de conducere și tehnice ocupate de-a lungul parcursului său profesional.

Numirea lui Adrian Romanescu – căruia îi urăm bun venit în echipă - reflectă direcția strategică de dezvoltare a Hagag Energy și angajamentul nostru de a construi o structură de leadership solidă, capabilă să susțină creșterea accelerată a operațiunilor noastre în sectorul energetic. Experiența sa extinsă și înțelegerea profundă a industriei reprezintă atuuri valoroase în contextul extinderii platformei noastre și al dezvoltării unor proiecte de infrastructură construite cu o perspectivă pe termen lung asupra pieței din România.”, spune Yitzhak Hagag, Cofondator și Președinte al Consiliului de Administrație al Hagag Europe.

În noul său rol, Romanescu va coordona operațiunile aferente activităților de distribuție a gazelor naturale, punând accent pe creșterea eficienței operaționale, pe modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție, consolidarea standardelor de siguranță și conformitate, precum și pe dezvoltarea relațiilor cu clienții și partenerii, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung al Hagag Energy de a dezvolta o platformă energetică integrată, construită în jurul infrastructurii, eficienței și a creșterii sustenabile.

„Mă bucur să mă alătur Hagag Energy într-un moment definitoriu pentru evoluția companiei și consolidarea prezenței sale în sectorul energetic. Viziunea pe termen lung, ritmul de extindere și abordarea orientată către dezvoltare sustenabilă creează premise solide pentru implementarea unor proiecte cu impact real asupra infrastructurii energetice și a stabilității pieței locale. În acest context, obiectivul meu este de a contribui activ la dezvoltarea unor rețele moderne, sigure și eficiente, capabile să susțină atât extinderea operațiunilor companiei, cât și dezvoltarea economică și socială a comunităților deservite.”, declară Adrian Romanescu, Director Distribuție al Diviziei Gaze Naturale din cadrul Hagag Energy

Această numire are loc într-un moment în care Hagag Energy își accelerează prezența pe piața energetică locală, prin investiții în infrastructura de distribuție a gazelor naturale și extinderea graduală către segmente complementare din sectorul energetic.

Anterior alăturării echipei Hagag Energy, Adrian Romanescu a ocupat funcții de conducere în cadrul unora dintre cele mai proeminte companii active în sectorul energetic, unde a coordonat proiecte complexe, acumulând o expertiză extinsă în managementul infrastructurii, dezvoltarea rețelelor de distribuție si implementarea de proiecte strategice. În cadrul companiei, experiența acumulată de-a lungul carierei sale vine să susțină consolidarea activităților de distribuție și implementarea de proiecte clădite în jurul eficienței, stabilității, disciplinei operaționale și a responsabilității.

Despre HAGAG ENERGY

Hagag Energy este platforma de investiții în domeniul energetic a grupului internațional Hagag Europe (TASE:HGGE), dezvoltată cu obiectivul de a construi și opera infrastructură energetică strategică în România. Compania urmărește dezvoltarea unei platforme energetice integrate, cu activități concentrate în domeniul distribuției gazelor naturale și extinderea graduală către segmente complementare ale sectorului energetic, inclusiv producția de echipamente dedicate segmentului de gaze naturale, soluții regenerabile și capacități de stocare.

În prezent, Hagag Energy se situează în primele 20 de poziții dintre cei 27 de operatori licențiați la nivel național și deține un portofoliu de 74 de arii concesionate, care acoperă 96 de localități și trei orașe din 18 județe. Compania are trei rețele de distribuție în operare, 23 aflate în curs de construire, 21 în faza de proiectare și alte 27 în diferite etape de avizare.

Prin investiții construite pe termen lung și o abordare bazată pe disciplină operațională, dezvoltare strategică și eficiență, Hagag Energy contribuie la consolidarea infrastructurii energetice locale și la dezvoltarea unor sisteme capabile să susțină evoluția comunităților și a economiei pe termen lung.

