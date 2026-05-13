Proiectul „Cupola de Aur”. Scutul anti-rachetă al lui Trump ar putea costa 1.200 de miliarde de dolari fără a garanta protecție totală

Sistemul futurist de apărare antirachetă propus de președintele american Donald Trump, intitulat „Golden Dome” (Cupola de Aur), va costa aproximativ 1.200 de miliarde de dolari pe parcursul a două decenii, conform estimărilor Biroului pentru Buget al Congresului (CBO).

Cifra avansată de instituția bipartizană depășește considerabil suma inițială de 175 de miliarde de dolari prevăzută de administrație. Mai mult, raportul avertizează că tehnologia, concepută pentru a proteja SUA împotriva rachetelor balistice și de croazieră, ar putea fi vulnerabilă în fața unui atac la scară largă din partea Rusiei sau a Chinei.

Costuri masive și vulnerabilități tehnice

Potrivit CBO, costurile de achiziție singure se ridică la peste 1.000 de miliarde de dolari. Acestea includ straturile de interceptoare și un sistem spațial complex de avertizare și urmărire a rachetelor.

Deși președintele Trump a prezentat proiectul ca pe o soluție definitivă împotriva amenințărilor aeriene de „generație viitoare”, experții rămân sceptici.

Raportul subliniază că sistemul ar putea fi „copleșit” de un atac masiv lansat de un adversar cu capacități militare similare (peer adversary).

Există îndoieli majore privind fezabilitatea unui scut care să acopere o masă teritorială atât de vastă precum cea a Statelor Unite.

Oficialii avertizează că sistemele actuale nu au ținut pasul cu armele tot mai sofisticate dezvoltate de potențialii adversari.

Reacții politice: „Un cadou pentru contractori”

Anunțul a stârnit critici dure din partea opoziției. Senatorul democrat Jeff Merkley, cel care a solicitat raportul, a declarat: „Așa-numita «Cupolă de Aur» a președintelui nu este altceva decât un cadou masiv oferit companiilor din industria apărării, plătit în totalitate de americanii de rând”.

Tehnologie de „generație viitoare”

Donald Trump a semnat ordinul executiv pentru acest proiect — inițial numit „Iron Dome pentru America” — la doar o săptămână după revenirea la Casa Albă în luna ianuarie. Președintele a descris sistemul ca fiind format din senzori și interceptoare amplasate pe uscat, pe mare și în spațiu.

„Sistemul va fi capabil să intercepteze chiar și rachete lansate din cealaltă parte a lumii sau din spațiu”, afirma președintele anul trecut.

În ciuda incertitudinilor bugetare și tehnice, implementarea a început deja. Luna trecută, companiile SpaceX și Lockheed Martin au câștigat contracte în valoare de până la 3,2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea prototipurilor de interceptoare spațiale care vor sta la baza acestui scut.