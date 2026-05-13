Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Casemiro face afirmații surprinzătoare: nu Ronaldo a fost cel mai complet fotbalist alături de care a jucat la Real Madrid

Într-un interviu acordat canalului de YouTube al lui Rio Ferdinand (47 de ani), mijlocașul central brazilian Casemiro (34 de ani), de la echipa engleză Manchester United, a vorbit despre perioada petrecută la formația spaniolă Real Madrid.

Casemiro merge la turneul final din această vară FOTO EPA

Casemiro a luat o decizie surprinzătoare în vara anului 2022, când a decis să plece de la Real Madrid la Manchester United, club de care, de asemenea, vrea să se despartă după Cupa Mondială.

Casemiro este unul dintre cei mai puternici și mai versatili mijlocași din fotbalul modern. Brazilianul, aflat încă la gruparea „diavolilor”, a împărțit vestiarul cu numeroși campioni, mai ales când a jucat pentru Real Madrid.

A câștigat nenumărate trofee cu „blancos”, inclusiv 5 Ligi ale Campionilor. Sud-americanul i-a comparat pe galezul Gareth Bale și pe portughezul Cristiano Ronaldo.

Duel între brazilian și portughez, la Real Madrid FOTO Facebook

În timpul discuției cu fostul căpitan de la United, Casemiro a spus că nu are nicio îndoială când vine vorba despre cel mai bun jucător din toate timpurile: Cristiano Ronaldo a fost inegalabil. Lusitanul, potrivit brazilianului, aparține unei categorii extraordinare, unul dintre acei jucători capabili să ofere performanțe impresionante sezon după sezon.

Chiar înainte de începerea sezonului, știai că va marca 50 de goluri. Puteai simți asta din felul în care se antrena în timpul săptămânii. Cristiano este cel mai bun, ar trebui să avem o conversație specială despre el, nu este un jucător normal. Avea o răutate neobișnuită în abilitățile sale fotbalistice”, a zis închizătorul.

În ciuda laudelor aduse celui mai prolific atacant din toate timpurile, când vine vorba despre calități, Casemiro afirmă că Gareth Bale era cel mai complet. Galezul întruchipa toate caracteristicile tehnice și fizice pe care ar trebui să le aibă un jucător. Fostul jucător al lui Tottenham a reprezentat echilibrul perfect între atac și defensivă, un jucător capabil să fie decisiv în ambele faze.

Am jucat cu aproape toți cei mai buni jucători, cu cei care au marcat goluri în rafale, cu cei care au fost un zid defensiv, cu cei ca Bale care știau să joace ambele faze excelent: ataca, recupera, apăra, putea face totul. A fost perfect pentru sistemul nostru. A marcat în toate felurile: cu capul, din lovituri libere, din curse individuale. A fost un jucător fantastic. În toate meciurile cele mai importante, a fost întotdeauna decisiv”. Bale, 36 de ani, este retras din fotbal.

Despre doi mari mijlocași de la Real, Modric și Kroos, Casemiro a comentat: „Nu am avut o relație grozavă în afara terenului, dar pe teren, o singură privire era suficientă pentru a ne înțelege. Fiecare avea caracteristici complementare. Eram un trio perfect, mi-a plăcut să joc cu ei.”.

