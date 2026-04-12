Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Importantă conductă de petrol din Orientul Mijlociu, din nou funcțională după atacuri. Traversează Arabia Saudită de la est la vest

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, este din nou „funcţională” după atacuri, au anunţat duminică, 12 aprilie, autorităţile ţării.

Strâmtoarea Ormuz/FOTO: Shutterstock

„Instalaţiile energetice şi conductele de petrol est-vest avariate de atacuri sunt din nou funcţionale, îmbunătăţind fiabilitatea aprovizionării”, a afirmat Ministerul Energiei saudit, citat de agenţia oficială SPA, scrie News.ro.

Financial Times a relatat că o conductă petrolieră importantă a fost vizată de un atac cu drone, chiar după intrarea în vigoare a armistițiului dintre SUA și Iran. Informația nu a fost confirmată oficial, nici de autoritățile saudite, nici de compania Aramco.

Potrivit Reuters, Arabia Saudită a declarat joi că atacurile i-au redus capacitatea de producție de petrol cu aproximativ 600.000 de barili pe zi, iar fluxul prin conducta Est–Vest cu aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Conducta Est–Vest a fost singura rută de export de țiței a Arabiei Saudite în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz. Reuters a relatat miercuri că Iranul a atacat conducta la doar câteva ore după ce a fost convenit armistițiul.

Ministerul a precizat că a recuperat volumele afectate din câmpul petrolier Manifa, unde producția fusese anterior redusă cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.

Lucrările sunt în desfășurare pentru restabilirea completă a producției la instalația Khurais, după ce atacurile au redus capacitatea saudită cu încă 300.000 de barili pe zi, a mai transmis ministerul.

Acesta a subliniat că recuperarea rapidă va consolida „fiabilitatea și continuitatea aprovizionării pentru piețele locale și globale”.

Conducta Est–Vest, cunoscută și ca Petroline, are 1.201 km și traversează Arabia Saudită de la est la vest. Pornește din câmpul petrolier Abqaiq, din Provincia de Est (în apropiere de Bahrain și Qatar, la Golful Persic), și ajunge la Yanbu, la Marea Roșie, scrie Financial Times.

A fost construită în timpul războiului Iran–Irak din anii 1980, pentru a permite Arabiei Saudite să exporte petrol, evitând atacurile asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz.

Top articole

image
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Singurele alimente pe care Elena și Nicolae Ceaușescu le mâncau de Paște. Ce nu lipsea niciodată de pe masa festivă
gandul.ro
image
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
mediafax.ro
image
„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams
fanatik.ro
image
Cazul unui tată care cere ca iubitul soției să fie ținut departe de cei șase copii ai cuplului. Avocat: „Procurorul a trecut de partea agresorului”
libertatea.ro
image
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
MM Stoica, după gratii, chiar de ziua lui, în Duminica Paștelui. Mirel Rădoi și Costel Gâlcă l-au vizitat
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
prosport.ro
image
Salariu atractiv oferit de Kaufland pentru un post de curățenie. Condiția care trebuie îndeplinită
playtech.ro
image
Bun de plată! Ce despăgubiri e obligat să plătească Daniel Pancu dacă rupe contractul cu CFR Cluj
fanatik.ro
image
Scandal în Europa. Fabrica unui producător de mașini popular în România, acuzată de abuzuri grave asupra muncitorilor
ziare.com
image
Adrian Ilie și-a aflat pedeapsa instant, după ce a fost prins băut la volan a doua oară în 3 ani!
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Paște negru pentru comuniști. Cum a fost arestată conducerea PCdR în zile de sărbătoare
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Rugăciunea pe care să o spui de Paște. Este grabnic ajutătoare și făcătoare de minuni
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Florin Zamfirescu împlinește 77 de ani. Povestea fascinantă a unui uriaș artist. „Actoria este o oglindire în care publicul poate să-și vadă propriile calități, dar și propriile defecte”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Click!

image
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?