Importantă conductă de petrol din Orientul Mijlociu, din nou funcțională după atacuri. Traversează Arabia Saudită de la est la vest

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, este din nou „funcţională” după atacuri, au anunţat duminică, 12 aprilie, autorităţile ţării.

„Instalaţiile energetice şi conductele de petrol est-vest avariate de atacuri sunt din nou funcţionale, îmbunătăţind fiabilitatea aprovizionării”, a afirmat Ministerul Energiei saudit, citat de agenţia oficială SPA, scrie News.ro.

Financial Times a relatat că o conductă petrolieră importantă a fost vizată de un atac cu drone, chiar după intrarea în vigoare a armistițiului dintre SUA și Iran. Informația nu a fost confirmată oficial, nici de autoritățile saudite, nici de compania Aramco.

Potrivit Reuters, Arabia Saudită a declarat joi că atacurile i-au redus capacitatea de producție de petrol cu aproximativ 600.000 de barili pe zi, iar fluxul prin conducta Est–Vest cu aproximativ 700.000 de barili pe zi.

Conducta Est–Vest a fost singura rută de export de țiței a Arabiei Saudite în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz. Reuters a relatat miercuri că Iranul a atacat conducta la doar câteva ore după ce a fost convenit armistițiul.

Ministerul a precizat că a recuperat volumele afectate din câmpul petrolier Manifa, unde producția fusese anterior redusă cu aproximativ 300.000 de barili pe zi.

Lucrările sunt în desfășurare pentru restabilirea completă a producției la instalația Khurais, după ce atacurile au redus capacitatea saudită cu încă 300.000 de barili pe zi, a mai transmis ministerul.

Acesta a subliniat că recuperarea rapidă va consolida „fiabilitatea și continuitatea aprovizionării pentru piețele locale și globale”.

Conducta Est–Vest, cunoscută și ca Petroline, are 1.201 km și traversează Arabia Saudită de la est la vest. Pornește din câmpul petrolier Abqaiq, din Provincia de Est (în apropiere de Bahrain și Qatar, la Golful Persic), și ajunge la Yanbu, la Marea Roșie, scrie Financial Times.

A fost construită în timpul războiului Iran–Irak din anii 1980, pentru a permite Arabiei Saudite să exporte petrol, evitând atacurile asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz.