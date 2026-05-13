Concurentul Israelului la Eurovision 2026, între huiduieli și ovații. Noam Bettan s-a calificat însă în finală

Israelul s-a calificat în finala Eurovision 2026 cu piesa pop „Michelle”, interpretată de Noam Bettan, în vârstă de 28 de ani. Reușita vine într-un context tensionat, marcat de proteste și de boicotul a cinci țări, printre care și Irlanda, ca reacție la acțiunile militare ale Israelului în Gaza.

La semifinala de marți, Bettan a fost întâmpinat cu o combinație de aplauze și huiduieli, potrivit BBC. Unii spectatori au strigat sloganuri anti-israeliene, în timp ce alții i-au scandat numele.

Înaintea concursului, artistul declarase pentru Jerusalem Post că vrea să rămână concentrat pe muzică și să reducă criticile la „zgomot de fundal”.

Reacțiile negative au putut fi auzite și în transmisia TV, după ce televiziunea austriacă ORF gazda concursului - a anunțat că nu va cenzura protestele publicului.

Ulterior, ORF și EBU au transmis că un spectator aflat aproape de un microfon și care „și-a exprimat zgomotos opiniile” atât înainte, cât și în timpul momentului Israelului, a fost evacuat.

Alte trei persoane au fost, de asemenea, scoase din arenă pentru comportament similar.

În ciuda tensiunilor, Noam Bettan a obținut unul dintre cele zece locuri disponibile în finală.

Artistul a mulțumit publicului după anunțarea calificării sale în finala care va avea loc sâmbătă.

Calificați și eliminați

Zece țări au obținut calificarea în marea finală. Favoriții serii au fost reprezentanții Finlandei, Pete Parkkonen și Linda Lampenius, cu piesa Liekinheitin (Flamethrower), considerată în prezent principala candidată la trofeu.

În schimb, San Marino - care l-a avut ca invitat special pe Boy George - nu a reușit să treacă de votul semifinalei, spre dezamăgirea fanilor artistului britanic.

S-au calificat:

Belgia – Essyla: Dancing on the Ice

Croația – Lelek: Andromeda

Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen: Liekinheitin

Grecia – Akylas: Ferto

Israel – Noam Bettan: Michelle

Lituania – Lion Ceccah: Sólo quiero más

Moldova – Satoshi: Viva, Moldova!

Polonia – Alicja: Pray

Serbia – Lavina: Kraj Mene

Suedia – Felicia: My System

Au fost eliminate: Estonia, Georgia, Muntenegru, Portugalia și San Marino — inclusiv trei nume cu istoric în competiție: Vanilla Ninja, Senhit și Bzikebi.

Joi are loc a doua semifinală, unde 15 țări se vor lupta pentru ultimele 10 locuri în finală.

Austria (gazda), alături de Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, sunt deja calificate automat.

România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă în direct la TVR 1, de la ora 22:00, și va concura pentru un loc în finală alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.