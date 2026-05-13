search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Concurentul Israelului la Eurovision 2026, între huiduieli și ovații. Noam Bettan s-a calificat însă în finală

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Israelul s-a calificat în finala Eurovision 2026 cu piesa pop „Michelle”, interpretată de Noam Bettan, în vârstă de 28 de ani. Reușita vine într-un context tensionat, marcat de proteste și de boicotul a cinci țări, printre care și Irlanda, ca reacție la acțiunile militare ale Israelului în Gaza.

La semifinala de marți, Bettan a fost întâmpinat cu o combinație de aplauze și huiduieli, potrivit BBC. Unii spectatori au strigat sloganuri anti-israeliene, în timp ce alții i-au scandat numele.

Înaintea concursului, artistul declarase pentru Jerusalem Post că vrea să rămână concentrat pe muzică și să reducă criticile la „zgomot de fundal”.

Reacțiile negative au putut fi auzite și în transmisia TV, după ce televiziunea austriacă ORF  gazda concursului - a anunțat că nu va cenzura protestele publicului.

Ulterior, ORF și EBU au transmis că un spectator aflat aproape de un microfon și care „și-a exprimat zgomotos opiniile” atât înainte, cât și în timpul momentului Israelului, a fost evacuat.

Alte trei persoane au fost, de asemenea, scoase din arenă pentru comportament similar.

În ciuda tensiunilor, Noam Bettan a obținut unul dintre cele zece locuri disponibile în finală.

Artistul a mulțumit publicului după anunțarea calificării sale în finala care va avea loc sâmbătă.

Noam Bettan s-a calificat în finala Eurovision. FOTO Captură YouTube Eurovision Song Contest
Noam Bettan s-a calificat în finala Eurovision. FOTO Captură YouTube Eurovision Song Contest

Calificați și eliminați

Zece țări au obținut calificarea în marea finală. Favoriții serii au fost reprezentanții Finlandei, Pete Parkkonen și Linda Lampenius, cu piesa Liekinheitin (Flamethrower), considerată în prezent principala candidată la trofeu.

În schimb, San Marino - care l-a avut ca invitat special pe Boy George - nu a reușit să treacă de votul semifinalei, spre dezamăgirea fanilor artistului britanic.

S-au calificat:

Belgia – Essyla: Dancing on the Ice

Croația – Lelek: Andromeda

Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen: Liekinheitin

Grecia – Akylas: Ferto

Israel – Noam Bettan: Michelle

Lituania – Lion Ceccah: Sólo quiero más

Moldova – Satoshi: Viva, Moldova!

Polonia – Alicja: Pray

Serbia – Lavina: Kraj Mene

Suedia – Felicia: My System

Au fost eliminate: Estonia, Georgia, Muntenegru, Portugalia și San Marino — inclusiv trei nume cu istoric în competiție: Vanilla Ninja, Senhit și Bzikebi.

Joi are loc a doua semifinală, unde 15 țări se vor lupta pentru ultimele 10 locuri în finală.

Austria (gazda), alături de Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, sunt deja calificate automat.

România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, când Alexandra Căpitănescu va reprezenta țara noastră cu piesa „Choke Me”. Artista va urca pe scenă în direct la TVR 1, de la ora 22:00, și va concura pentru un loc în finală alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
digi24.ro
image
INS: Economia este în scădere cu 1,7% în primul trimestru faţă de perioada similară din 2025
stirileprotv.ro
image
Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce nu vrea Marius Şumudică să vorbească de Pancu: “Când era analist şi eu eram antrenorul Rapidului mai simţeam câte o agrafă în păr”
fanatik.ro
image
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
libertatea.ro
image
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
digi24.ro
image
Jigniri halucinante, la TV: „Oraș mizer! Dacă Charles Darwin s-ar fi oprit acolo, nu mai venea cu teoria evoluției”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
digisport.ro
image
O tânără s-a mutat în Vietnam și trăiește cu 350 de euro pe lună: „Acest loc este un paradis”
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Produsele care s-au scumpit cel mai mult în 2026, unele au preţuri cu 50% mai mari. INS anunță inflație de peste 10%
playtech.ro
image
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
fanatik.ro
image
Este Nicușor Dan, de fapt, eurosceptic? Cum poate jongla președintele și cu Washington și cu Bruxelles. ”Nu a fost un liberal și nu va fi un liberal”
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
Ultimul film în care a jucat Ioan Isaiu se va lansa la toamnă. Ce a promis producătorul Mircea Bravo: „Nu o să scoatem secvențele cu el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Actul sexual riscant pe care femeile îl adoră, iar bărbații îl consideră „magnific”
actualitate.net
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul