„Ce s-ar întâmpla dacă toți gândacii s-ar uni?” Mișcarea tinerilor care ar putea schimba politica Indiei

O inițiativă născută ca o glumă pe internet s-a transformat într-una dintre cele mai surprinzătoare provocări la adresa guvernului condus de premierul indian Narendra Modi.

Mesajul adresat tinerilor a fost simplu: „Pregătiți-vă să umpleți străzile din Delhi cu un protest pașnic și plin de solidaritate.” Răspunsul a depășit așteptările organizatorilor.

În weekend, mii de persoane au participat la prima manifestație publică organizată de așa-numitul Cockroach Janta Party (CJP) (Partidul Gândacilor), o mișcare apărută inițial în mediul online, dar care a atras rapid sprijinul unei generații tot mai frustrate de lipsa oportunităților economice și de dificultățile din sistemul educațional.

„Tinerii acestei țări nu vor mai trăi în frică. Vor lupta pentru drepturile lor”, a declarat fondatorul mișcării, Abhijeet Dipke, venit din Statele Unite pentru a participa la protest.

De la satiră online la mișcare de protest

Mișcarea a luat naștere după ce șeful Curții Supreme a Indiei a comparat, într-o audiere publică, tinerii șomeri cu „paraziți” și „gândaci”, comentarii care au stârnit reacții puternice în mediul online.

Indignat de aceste declarații, Dipke a lansat pe rețelele sociale o întrebare ironică: „Ce s-ar întâmpla dacă toți gândacii s-ar uni?”

Mesajul a devenit viral. În scurt timp au apărut un site, conturi pe rețelele sociale și un manifest satiric care critica politicile guvernului. Sloganul ales a fost: „Un partid politic pentru oamenii pe care sistemul a uitat să-i numere.”

Popularitatea inițiativei a crescut rapid. În doar câteva săptămâni, pagina de Instagram a CJP a adunat peste 22 de milioane de urmăritori, depășind inclusiv prezența online a partidului de guvernământ, Bharatiya Janata Party (BJP).

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Frustrări legate de educație și locuri de muncă

Dincolo de tonul satiric, mulți tineri văd în această mișcare o expresie a nemulțumirilor acumulate față de sistemul educațional și piața muncii.

Potrivit unor studii recente, aproape 40% dintre absolvenții indieni cu vârsta sub 25 de ani sunt șomeri.

Participanții la protest au vorbit despre competiția extremă pentru accesul la universități, costurile ridicate ale pregătirii private și lipsa perspectivelor profesionale după absolvire.

„Suntem viitorul acestei țări și totuși suntem numiți gândaci”, a declarat Mehima Fatima, studentă la Universitatea din Delhi. „Sper că acesta este începutul unei schimbări.”

Sistemul examenelor, în centrul nemulțumirilor

Unul dintre principalele motive ale mobilizării îl reprezintă scandalurile repetate legate de examenele naționale.

În acest an, examenul de admitere la facultățile de medicină, la care participă peste două milioane de candidați pentru aproximativ 130.000 de locuri, a fost afectat de acuzații privind scurgerea subiectelor. Autoritățile au fost nevoite să anuleze testul și să organizeze o nouă sesiune.

Manifestanții consideră că aceste incidente reflectă probleme mai profunde ale sistemului educațional.

La protest, una dintre principalele revendicări a fost demisia ministrului educației, Dharmendra Pradhan, pe care participanții îl consideră responsabil pentru gestionarea deficitară a situației.

„Oamenii muncesc ani întregi pentru examene care ajung să fie compromise. Iar după aceea nici măcar nu există suficiente locuri de muncă”, a spus una dintre protestatare.

O provocare pentru establishmentul politic

Rămâne neclar dacă mișcarea va reuși să se transforme într-o forță politică reală sau va rămâne un fenomen predominant online.

Participarea de câteva mii de persoane la primul protest a fost privită de unii observatori drept un semn încurajator, în timp ce alții au remarcat contrastul dintre mobilizarea din mediul digital și prezența efectivă din stradă.

Totuși, ascensiunea rapidă a CJP evidențiază nemulțumirile unei părți importante a tinerilor indieni într-un context în care guvernul Modi și BJP continuă să domine scena politică națională.

În discursul său adresat participanților, Dipke a afirmat că este pregătit să suporte consecințe personale pentru cauza pe care o susține.

„Am transformat o glumă într-o revoluție”, a declarat el în fața mulțimii.