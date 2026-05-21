Țara în care a fost fondat Partidul Gândacilor de Bucătărie. După patru zile este mai popular decât formațiunea premierului în funcție

Noul partid satiric din India, Partidul Gândacilor de Bucătărie (CJP), născut din indignarea tineretului din această ţară, are milioane de urmăritori în plus faţă de susţinătorii Partidului Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului Nadrendra Modi pe reţelele de socializare, în mai puţin de patru zile.

Partidul, Cockroach Janta Party (CJP), a acumulat peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile, cu mult peste cei 8,7 milioane de urmăritori ai partidului BJP, aflat la guvernare.

Fondatorul CJP, strategul în vârstă de 30 de ani Abhijeet Dipke, a sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o batjocură directă la sloganul oficial: "Au spus că sunt cel mai mare partid din lume! A durat doar 4 zile! Nu subestimaţi puterea tineretului", scrie Agerpres.

Mişcarea a apărut ca răspuns la declaraţiile făcute săptămâna trecută de preşedintele Curţii Supreme, Surya Kant, care a comparat tinerii şomeri şi activiştii digitali cu "gândacii de bucătărie şi paraziţii sociali".

În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă care a înregistrat deja peste 160.000 de membri oficiali pe site-ul său web.

Doar şomerii, leneşii şi plângăcioşii

Pentru a înscrie noi adepţi, partidul solicită, în mod ironic, îndeplinirea a patru criterii: să fii şomer, să fii leneş, să petreci minimum 11 ore pe zi online şi să ai "capacitatea de a te plânge de locul de muncă".

Totuşi, în spatele umorului se ascunde o adevărată criză care afectează Generaţia Z din ţara asiatică, unde peste 50% dintre absolvenţii de universitate sunt şomeri şi unde indignarea socială a crescut în urma recentei anulări a examenului naţional NEET-UG (examenul naţional de admitere din India pentru studenţii care doresc să urmeze studii medicale - n.r.) din cauza unor teste scurse în presă.

Manifestul oficial al CJP include patru cereri drastice împotriva sistemului: interdicţia ca judecătorii pensionari să primească mandate parlamentare, arestarea autorităţilor în temeiul legilor antiteroriste dacă voturile sunt eliminate, asigurarea unei reprezentări feminine de 50% în Cabinet şi anularea licenţelor instituţiilor media deţinute de magnaţii Ambani şi Adani, printre alţii.

O adevărată provocare

Confruntat cu criticile din partea sectoarelor pro-guvernamentale, care acuză CJP că îşi umflă cifrele prin conturi automatizate, Dipke a afişat o presupusă captură de ecran a audienţei platformei pe profilul său de pe platforma X. "94% dintre urmăritori sunt din India. Fiţi cu ochii pe Instagram, suntem pe cale să preluăm controlul", a scris el pe X.

În spatele acestui fenomen se află un tânăr indian care locuieşte în prezent în Statele Unite şi care a lucrat între 2020 şi 2023 în echipa de comunicare a Partidului Aam Aadmi (AAP), un partid de opoziţie de centru-stânga cu o putere politică considerabilă în capitala New Delhi.

Potrivit lui Dipke însuşi, având în vedere impactul neaşteptat al proiectului său, acesta ia în considerare să se întoarcă în India din Statele Unite, unde urma studii postuniversitare, pentru a canaliza nemulţumirea şi a transforma parodia într-o adevărată platformă politică.

Deşi mişcarea aminteşte de cea a Generaţiei Z, care a zguduit guvernele ţărilor vecine precum Nepal şi Bangladesh, tânărul fondator s-a distanţat de acel tip de violenţă şi a afirmat că tinerii indieni sunt "mai maturi şi mai conştienţi" şi îşi vor exprima nemulţumirea prin mijloace democratice.