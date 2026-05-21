search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Țara în care a fost fondat Partidul Gândacilor de Bucătărie. După patru zile este mai popular decât formațiunea premierului în funcție

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Noul partid satiric din India, Partidul Gândacilor de Bucătărie (CJP), născut din indignarea tineretului din această ţară, are milioane de urmăritori în plus faţă de susţinătorii Partidului Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului Nadrendra Modi pe reţelele de socializare, în mai puţin de patru zile.

Partidul gândacilor are mulți adepți FOTO: X
Partidul gândacilor are mulți adepți FOTO: X

Partidul, Cockroach Janta Party (CJP), a acumulat peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram în câteva zile, cu mult peste cei 8,7 milioane de urmăritori ai partidului BJP, aflat la guvernare.

Fondatorul CJP, strategul în vârstă de 30 de ani Abhijeet Dipke, a sărbătorit acest succes important pe platforma X, lansând o batjocură directă la sloganul oficial: "Au spus că sunt cel mai mare partid din lume! A durat doar 4 zile! Nu subestimaţi puterea tineretului", scrie Agerpres.

Mişcarea a apărut ca răspuns la declaraţiile făcute săptămâna trecută de preşedintele Curţii Supreme, Surya Kant, care a comparat tinerii şomeri şi activiştii digitali cu "gândacii de bucătărie şi paraziţii sociali".

În doar 96 de ore, ceea ce a început ca o glumă s-a transformat într-o mobilizare masivă care a înregistrat deja peste 160.000 de membri oficiali pe site-ul său web.

Doar şomerii, leneşii şi plângăcioşii

Pentru a înscrie noi adepţi, partidul solicită, în mod ironic, îndeplinirea a patru criterii: să fii şomer, să fii leneş, să petreci minimum 11 ore pe zi online şi să ai "capacitatea de a te plânge de locul de muncă".

Totuşi, în spatele umorului se ascunde o adevărată criză care afectează Generaţia Z din ţara asiatică, unde peste 50% dintre absolvenţii de universitate sunt şomeri şi unde indignarea socială a crescut în urma recentei anulări a examenului naţional NEET-UG (examenul naţional de admitere din India pentru studenţii care doresc să urmeze studii medicale - n.r.) din cauza unor teste scurse în presă.

Manifestul oficial al CJP include patru cereri drastice împotriva sistemului: interdicţia ca judecătorii pensionari să primească mandate parlamentare, arestarea autorităţilor în temeiul legilor antiteroriste dacă voturile sunt eliminate, asigurarea unei reprezentări feminine de 50% în Cabinet şi anularea licenţelor instituţiilor media deţinute de magnaţii Ambani şi Adani, printre alţii.

O adevărată provocare

Confruntat cu criticile din partea sectoarelor pro-guvernamentale, care acuză CJP că îşi umflă cifrele prin conturi automatizate, Dipke a afişat o presupusă captură de ecran a audienţei platformei pe profilul său de pe platforma X. "94% dintre urmăritori sunt din India. Fiţi cu ochii pe Instagram, suntem pe cale să preluăm controlul", a scris el pe X.

În spatele acestui fenomen se află un tânăr indian care locuieşte în prezent în Statele Unite şi care a lucrat între 2020 şi 2023 în echipa de comunicare a Partidului Aam Aadmi (AAP), un partid de opoziţie de centru-stânga cu o putere politică considerabilă în capitala New Delhi.

Potrivit lui Dipke însuşi, având în vedere impactul neaşteptat al proiectului său, acesta ia în considerare să se întoarcă în India din Statele Unite, unde urma studii postuniversitare, pentru a canaliza nemulţumirea şi a transforma parodia într-o adevărată platformă politică.

Deşi mişcarea aminteşte de cea a Generaţiei Z, care a zguduit guvernele ţărilor vecine precum Nepal şi Bangladesh, tânărul fondator s-a distanţat de acel tip de violenţă şi a afirmat că tinerii indieni sunt "mai maturi şi mai conştienţi" şi îşi vor exprima nemulţumirea prin mijloace democratice. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de Whatsapp
fanatik.ro
image
Alexandra Căpitănescu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Comparația cu Lady Gaga, cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Cât de secretoși sunt românii când vine vorba despre salariu? Cât de des vorbesc despre câți bani câștigă
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Analist, despre planul PSD de a face singur guvernul, cu Grindeanu premier: "Nu cred că sunt sinucigaşi"
observatornews.ro
image
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Telefoanele interzise în școli, chiar și în pauzele dintre ore. Excepția când vor putea fi folosite de către elevi și cu ce scop
playtech.ro
image
Octavian Popescu a râs de lista de jucători convocați de Gică Hagi din SuperLiga! Ce a putut să posteze pe Instagram
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Gata, nu mai există niciun dubiu! Iranienii, la ambasada SUA
digisport.ro
image
„Când o ușă se închide, alta se deschide”. Armata poloneză a devenit virală pe TikTok după o reclamă inspirată de dezamăgirile din relațiile amoroase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cadavrul celei de-a doua românce dispărute după prăbușirea blocului din Germania a fost găsit
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Sheryl Crow foto Profimedia jpg
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer