A început procesul pentru represiunea din 2011 din Siria. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia, este judecat în lipsă

search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

A început procesul fostului președinte sirian Bashar al-Assad, iar prima audiere a avut loc duminică într-un tribunal din Siria, în dosarul care vizează crimele și abuzurile atribuite fostului regim în timpul războiului civil izbucnit în 2011.

A început procesul lui Bashar al-Assad. FOTO: EPA-EFE

Prima audiere în procesul deschis împotriva fostului președinte sirian Bashar al-Assad și a unor membri importanți ai cercului său apropiat a avut loc duminică, 26 aprilie, într-un tribunal din Siria, în prezența unui singur inculpat, notează Agerpres, citâtnd AFP.

Dosarul vizează crimele și abuzurile comise în timpul războiului civil care a început în martie 2011, după reprimarea violentă a protestelor pro-democrație izbucnite în mai multe orașe siriene. Procurorii susțin că foștii responsabili ai regimului au avut un rol direct în campania de arestări, tortură și bombardamente care a urmat.

Bashar al-Assad și fratele său, Maher al-Assad, care au fugit din Siria după prăbușirea regimului în decembrie 2024, vor fi judecați în lipsă. Căderea regimului lui Bashar al-Assad și fuga sa la Moscova au pus capăt unei dominații de peste 50 de ani a familiei Assad asupra Siriei.

În sala de judecată a fost adus un singur inculpat, Atef Najib, un văr al fostului preşedinte Assad, care a apărut încătușat și îmbrăcat în uniformă de deținut. Arestat în ianuarie 2025, verişorul fostului președinte este fostul șef al direcției de securitate politică din Deraa, orașul din sudul Siriei considerat locul în care a început revolta din 2011. El este acuzat că a coordonat în acea regiune o amplă campanie de represiune și arestări împotriva opozanților.

 „Astăzi începem primele procese ce ţin de justiţia de tranziţie în Siria”, a declarat judecătorul Fakhr al-Din al-Aryan la deschiderea ședinței. „Acestea vizează un acuzat aflat în detenţie, prezent în boxă, precum şi acuzaţi care s-au sustras justiţiei”, a precizat el.

Magistratul nu l-a audiat pe Atef Najib în timpul primei ședințe, explicând faptul că aceasta a fost rezervată exclusiv unor „proceduri administrative şi juridice pregătitoare”. Următoarea audiere va avea loc la 10 mai.

Înacelaşi timp, președintele sirian Ahmed al-Sharaa a transmis duminică, într-un mesaj publicat pe platforma X, că înfăptuirea justiției rămâne „un obiectiv major pe care statul şi instituţiile sale se străduiesc să îl atingă”.

O sursă judiciară a explicat că această primă audiere reprezintă etapa preliminară a dosarelor care îi privesc pe Bashar al-Assad, pe fratele său și pe alte personalități ale fostului regim.

Potrivit aceleiași surse judiciare, și alte figuri importante ale fostei puteri urmează să fie judecate. Printre acestea se numără Wassim al-Assad, un alt văr al fostului lider sirian, Amjad Youssef, principalul suspect într-un masacru comis în 2013 și arestat săptămâna trecută, dar și „piloţi care au participat la bombardarea oraşelor siriene”.

Conflictul care a devastat Siria timp de 13 ani s-a soldat cu peste jumătate de milion de morți. În timpul războiului, forțele guvernamentale au bombardat în mod repetat zonele controlate de rebeli, iar zeci de mii de oameni au dispărut, mulți dintre ei în centrele de detenție ale fostului regim.

După preluarea puterii, noile autorități islamiste au declanșat mai multe arestări în rândul foștilor responsabili ai regimului și au promis că cei vinovați pentru crimele comise în anii de război vor fi trași la răspundere.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adriana Bahmuțeanu s-a întors din America și a dat tot din casă! Ce a pățit pe aeroport și secretul neașteptat din vacanță
image
Este un produs folosit aproape zilnic în bucătărie. Cât de sănătoase sunt, de fapt, cuburile pentru supă

OK! Magazine

image
Singură și sigură pe ea! Prințesa Kate a oferit o imagine impecabilă de viitoare regină a Marii Britanii

Click! Pentru femei

image
Din 26 aprilie 2026 începe o nouă etapă pentru 3 semne zodiacale. Dorințele lor încep să prindă contur

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă