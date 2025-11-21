Avocații fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro cer executarea pedepsei cu 27 de ani de închisoare la domiciliu

Avocații fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro au solicitat justiţiei, vineri, 21 noiembrie, să îi permită să îşi execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând probleme de sănătate.

Conform cererii depuse de avocaţii săi la Curtea Supremă, încarcerarea „va avea consecinţe grave şi va reprezenta un risc pentru viaţa sa", relatează AFP, citată de Agerpres.

Fostul preşedinte de extremă dreapta (2019-2022), 70 de ani, se află în arest la domiciliu din august şi riscă să fie încarcerat în următoarele zile.

Potrivit apărării, permisiunea de a executa pedepsa la domiciliu ar fi o măsură „cu caracter umanitar".

Jair Bolsonaro a rămas cu sechele în urma unei răni prin înjunghiere la abdomen în 2018 şi a fost diagnosticat cu cancer de piele în septembrie.

Curtea Supremă a respins oficial la mijlocul lunii noiembrie apelul lui Bolsonaro împotriva condamnării sale.

Apărarea are însă posibilitatea de a depune apeluri suplimentare până la începutul săptămânii viitoare. Aceasta a anunţat deja vineri că va "depune apelurile corespunzătoare".

Fostul președinte a fost găsit vinovat în septembrie de a fi liderul unei „organizaţii criminale" care a conspirat pentru a rămâne la putere printr-un „regim autoritar", în pofida înfrângerii sale electorale în faţa actualului preşedinte Lula da Silva, în octombrie 2022.

Potrivit acuzării, acest complot prevedea în special asasinarea lui Lula, a vicepreşedintelui Geraldo Alckmin şi a unui judecător de la Curtea Supremă însărcinat cu acest caz, Alexandre de Moraes. Complotul a eşuat însă din cauza lipsei de sprijin din partea responsabililor militari de rang înalt.