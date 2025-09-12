Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat. Rubio reacționează: „Vânătoare de vrăjitoare”

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de complot pentru organizarea unei lovituri de stat militare, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa.

Un complet format din cinci judecători ai Curții Supreme a pronunțat sentința la doar câteva ore după ce l-au condamnat pe fostul lider.

Aceștia au decis că este vinovat de conducerea unei conspirații menite să-l mențină la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva. Comisia Curții Supreme i-a interzis, de asemenea, să candideze pentru o funcție publică până în 2033, potrivit BBC.

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, Rubio a calificat procesul drept „vânătoare de vrăjitoare” și a acuzat judecătorul Alexandre de Moraes, „abuzator de drepturile omului” de „persecuție politică”.

„Statele Unite vor răspunde corespunzător”, a spus el.



Brazilia a răspuns că nu se va lăsa „intimidată” de ”ameninţări”.Cu patru voturi pentru şi unul împotrivă, Curtea Supremă l-a găsit vinovat pe fostul preşedinte brazilian (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, condamnându-l la 27 de ani şi trei luni de închisoare, potrovit A

Condamnarea intervine cu puţin peste un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut şef al unei „organizaţii criminale„ care a conspirat pentru a-i asigura „rămânerea autoritară la putere” după înfrângerea sa de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârşitul anului 2022.

Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reuşit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.