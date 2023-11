Fost lider al Fatah: Bombardamentele extinse ale Israelului creează următoarea generație de militanți palestinieni

Fostul lider al Fatah, Mohammed Dahlan, a condamnat SUA ca fiind complice la „epurarea etnică" a palestinienilor din Gaza, în cadrul unui interviu acordat lui Hadley Gamble de la revista TIME. Totodată, el a spus că războiul declanșat de Israel după atacul Hamas i-a arătat adevărata față, că Benyamin Netanjahu este autorul moral al atacului și că doar SUA au capacitatea să impună o soluție pentru pace.

Dahlan a mai spus că „următoarea generație va fi cea a genocidului israelian împotriva Gaza” și că nu se pune problema negocierii păcii cu Benjamin Netanyahu, în măsura în care a avut mereu o mentalitate de ocupant și este condus de dorința de răzbunare.

„Ce se întâmplă în Gaza azi este epurare etnică organizată așa cum declară oficialii israelieni, distrugerea infrastructurii, ștergerea de pe hartă a Gaza, ucigând cel mai mare număr posibil de palestinieni, fie ei femei, copii sau bătrâni și transformând Gaza într-un loc nelocuibil”, a spus Dahlan, fostul șef al securității în cadrul Autorității Palestininene.

„(Biden) este un participant la război, el i-a dat (premierului israelian Benjamin) Netanyahu permisiunea de a ucide copii. El și secretarul său de stat i-au dat permisiunea lui Netanyahu să ia cu asalt spitalul Al-Shifa, deoarece era un sediu. Ce cartier general? Ei cred că Hamas este precum Comandamentul Central al armatei americane, că au o conducere și că stau sub un spital. SUA au fost cele care au dat undă verde acestei crime”, a spus el.

Dahlan a declarat că liderii țările europene, inclusiv Franța și Marea Britanie, au fost, de asemenea, parteneri „în diferite grade” pentru că nu au luat poziție împotriva acțiunilor israeliene în Gaza.

Fostul lider al Fatah, care a fost înlăturat în alegerile din 2006 din Gaza, a mai spus în cadrul interviului că bombardamentele extinse ale Israelului creează următoarea generație de militanți palestinieni. El a spus că acțiunile actuale ale Israelului în Gaza riscă să condamne cetățenii israelieni la o insecuritate de lungă durată.

„Temerea mea e că după acest masacru si măcelărire a copiilor, palestinienii își vor pierde speranța în pace și că asta va face aceasta generație mai violentă decât cea precedenta. Următoarea generație va fi cea a genocidului israelian împotriva Gaza. Prin urmare va fi dificil de ținut în frâu și de negociat cu ei în viitor.

„Netanyahu a distrus statul Israel“

Netanyahu a distrus statul Israel – nu am putut încheia pace cu el în trecut și cine crede că poate face pace cu el acum își face iluzii”.

„Nu era el cel care mergea în Qatar și aducea mai mulți bani către Hamas în Fâșia Gaza? Nu noi am făcut asta. Nu era el cel mulțumit să separe Gaza de Cisiordania și sa susțină ca a adus sub control Hamas? Asta e rezultatul. Nu el e cel care a refuzat să trateze cu Mahmoud Abbas, un om care declară că el nu doar accepta soluție a doua state, ci se supune Israelului. El l-a făcut neglijabil politic prin insultă și umilire”, a subliniat fostul oficial palestinian care acum trăiește în exil, sub protecția Emiratelor Arabe Unite pentru care oferă consiliere în materie de securitate.

Vorbind despre figurile militare israeliene care se „laudă cu victoriile asupra clădirilor și cu răzbunarea împotriva civililor palestinieni“, el se întreabă: „Dacă Israelul, o țară stabilă, se gândește la răzbunare, la ce vă așteptați de la copiii care se află acum în spitalul Al-Shifa când vor crește?".

Când Dahlan a fost întrebat dacă condamnă Hamas pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, el a spus că palestinienii nu sunt „belicoși” și că se vor apăra „cu curaj” până la capăt.

„Să presupunem ca Hamas nu ar exista: există cineva în Israel care spune că ar fi vremea să oferim un stat palestinian cu granițele din 1967 și cu Ierusalimul de est capitală? Nu noi suntem cei care îndemnăm la uciderea altora, dar dacă alții vin să ne ucidă, avem dreptul să ne apărăm. De asta ne simțim provocați de poziția administrației SUA și de anumiți lideri ai comunității internaționale, când aceștia repetă minciunile Israelului cum că are dreptul să se apere. Asta înseamnă ca are dreptul să ucidă nevinovați și copii și să intre și să ne distrugă spitalele. Așa înțelege Israelul permisiunea obținută de la secretarul de stat american, președintele Biden și liderii din Europa precum UK și Franța. Spune cineva din Israel că trebuie să oprim odată ciclul violențelor. Dacă ar face-o, poporul palestinian va apăra pacea și chiar o va proteja prin încarcerarea celor care distrug procesul de pace”, a argumentat el.

Războiul actual cu Hamas nu a schimbat fundamental atitudinea liderilor americani și europeni, dar a provocat o trezire a conștiinței în populațiile lor, spune Dahlan.

„Israelul și-a arătat adevărata fața ca niciodată în ultimii 70 de ani. Lumea a uitat că am fost strămutați de pe pământurile noastre, că am fost masacrați în 1948 și înainte. Că un popor e sub ocupație, Israelul le-a amintit tuturor de toate astea, în direct la TV. Prin urmare, publicul european, occidental, cetățeni străini, japonezi și chinezi care nu aveau cunoștință despre asta. Dar dată fiind amploarea crimelor comise de Israel în public în Gaza au explicat problema în câteva zile că Israelul e un agresor prin forță militară și rachete împotriva oamenilor nevinovați, că poporul ăsta trăiește sub ocupație. Israelul a dezvăluit faptul că e o putere ocupanta criminală. Nu am făcut-o noi. Noi suntem victimele. Dar lumea a aflat că noi suntem victima”.

„Dacă Israelul face pace cu întreaga lume și nu face pace cu poporul palestinian, nu va avea securitate... “

Cât despre o viitoare conducere a Gaza, fostul oficial palestinian spune este nevoie de alegeri și un guvern nou, întrucât „nu putem reconstrui Autoritatea Palestiniana sau reclădi ce a fost distrus de ocupație. Nu poți încerca să țintești la mai bine folosind mijloace care au eșuat“.

Dahlan a declarat că orice acord de pace între Israel și vecinii arabi depinde în totalitate de o rezolvare satisfăcătoare a situației dificile a palestinienilor.

„Nicio pace nu poate avea succes cu nicio țară arabă fără drepturile palestinienilor. Acesta este rezultatul zilei de 7 octombrie și a celor anterioare. Noi am înțeles acest lucru, dar alții nu au fost interesați”, a declarat el. „Cred că dacă Israelul face pace cu întreaga lume și nu face pace cu poporul palestinian, nu va avea securitate... Nu va obține stabilitate. Nu o va obține”.

„Tragedia va fi la următoarea generație a Israelului. Pot să spun că nimic bun nu va ieși din asta, Următoarea generație va fi de zece ori mai dedicată drepturilor naționale, mai puternică și mai tenace, pentru că a văzut bombardamentele cu propriii ochi. Ar fi bine să nu fie împinși la genul de răzbunare pe care Israelul o are în minte. Ar fi bine ca Europa și America să reaprindă speranța independenței altfel viitorul Israelului va fi sumbru”, a asigurat el.

Dacă SUA ar avea voința politică, ar putea impune o soluție în timp record, susține Dahlan.

„Este în principal responsabilitatea Americii... este obligată să ofere o soluție posibil într-o lună. O soluție poate fi viabilă. Nu e nevoie de alte negocieri. Am negociat 20 de ani privind granițele, Ierusalimul, refugiații și un stat demilitarizat. Toate detaliile sunt acolo, se cer doar decizii politice.

Soluția două state stă în mâinile americanilor, nu în cele ale lui Netanyahu sau ale părții israeliene. Dacă au voință, SUA pot impune pacea în timp record. Cred ca țările arabe sunt mai pregătite acum decât în ultimii 20 de ani să o susțină”, s-a arătat el convins.

Întrebat dacă atacul Hamas a meritat, având în vedere câți palestinieni au suferit din cauza represaliilor israeliene, Dahlan a prezis că va exista și mai multă rezistență din partea palestinienilor care trăiesc în Cisiordania.

„Ocupația te distruge în interior, înseamnă că nu poți citi liber, nu poți merge la universitate, înseamnă că nu te poți căsători dacă unul dintre voi trăiește în Gaza și celălalt în Cisiordania, înseamnă multe lucruri pe care voi nu le știți, noi le știm și le-am trăit”, a spus el.

„Această conflagrație nu este decât rezultatul firesc, următoarea conflagrație va avea loc în Cisiordania”, a adăugat el.