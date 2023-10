Cum vede un fost lider palestinian viitorul Fâșiei Gaza după război

Muhammad Dahlan, un fost șef al serviciilor de securitate al Autorității Palestiniene din Gaza, adesea menționat ca un posibil viitor lider al palestinienilor, a vorbit cu The Economist, din casa sa din Abu Dhabi, despre viziunea sa asupra a ceea ce ar trebui să se întâmple după războiul Israelului împotriva Hamas, în Gaza.

Născut într-o tabără de refugiați săracă din sudul fâșiei Gaza, Dahlan a urcat în rândurile mișcării Fatah a lui Yasser Arafat și a petrecut cea mai mare parte a anilor 1980 în închisorile israeliene, unde a învățat să vorbească fluent ebraică. El a fost consilierul palestinian pentru securitate națională când Autoritatea Palestiniană a pierdut controlul asupra Gazei în favoarea Hamasului în 2007. Are legături în toate părțile aflate în conflict. Are dușmani în Fatah, în special în cercul interior al președintelui AP, Mahmoud Abbas. A fost condamnat pentru corupție în lipsă de un tribunal palestinian în 2016. Dar are și mulți prieteni. Și a crescut în tabăra de refugiați Khan Younis din sudul Gazei, alături de o mare parte din conducerea actuală a Hamas, astfel încât poate vorbi despre grupul islamist. De asemenea, vorbește cu căldură despre relațiile sale cu unele personalități israeliene de rang înalt.

Dahlan respinge sugestia că, odată ce războiul se încheie, o persoană ar putea fi trimisă să conducă Gaza. În schimb, el sugerează o perioadă de tranziție de doi ani cu o administrație condusă de tehnocrați din Gaza și Cisiordania.

În continuare, el are în vedere organizarea de alegeri parlamentare, bazate pe conceptul unui stat palestinian cu granițe care nu au fost încă definite. Dahlan pledează pentru participarea tuturor facțiunilor politice palestiniene, inclusiv a Hamas. El subliniază că ar fi în continuare necesar să avem consimțământul Gazei pentru a o guverna eficient, deoarece consideră că „Hamas nu va dispărea”.

În plus, el sugerează că mai multe state arabe, cum ar fi Egipt, Iordania, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite (UAE), ar putea sprijini această inițiativă. Scopul final este de a obține recunoașterea internațională a acestui stat palestinian, alături de Israel.

Dahlan, care s-a întors recent din Egipt și are legături strânse cu Abdel-Fattah al-Sisi, președintele Egiptului, respinge ideea de a permite refugiaților să intre în Peninsula Sinai ca mijloc de a atenua criza din Gaza.

„Cine își va asuma această responsabilitate istorică pentru a fi învinuită de populația arabă pentru că i-a ajutat pe israelieni să-i înlocuiască pe palestinieni?”, spune el, observând că strămutarea în masă a palestinienilor în Egipt ar crea probleme serioase de securitate națională pentru guvernul din Cairo.

În sistemul parlamentar imaginat de Dahlan, un prim-ministru i-ar conduce pe palestinieni, înlocuind actualul rol prezidențial deținut de Mahmoud Abbas.

Dahlan este în favoarea unei astfel de schimbări. Este o „iluzie” că orice om poate rezolva problema palestiniană, insistă el: „Timpul eroilor a trecut cu Arafat”. Răspunzând zvonurilor că el ar putea fi alegerea Israelului de a conduce Gaza după război, el respinge sugestia că ar veni să curețe mizeria odată ce luptele se încheie.

Și totuși el își expune cu fermitate abilitățile pentru conducere; cunoaște bine Gaza și a petrecut 40 de ani luptând pentru cauza palestiniană, dar pretinde că îi cunoaște și pe israelieni. El a devenit un consilier apropiat al lui Muhammad bin Zayed, puternicul conducător al Abu Dhabi, în ultimii ani. El a susținut că a canalizat aproximativ 50 de milioane de dolari pe an din Emiratele Arabe Unite în Gaza. El a construit, de asemenea, o rețea de sprijin în taberele de refugiați din Cisiordania.

Pentru mulți, mișcarea națională palestiniană nu a arătat niciodată într-o formă mai proastă decât în zilele de după atacul Hamas și represaliile Israelului. Diviziunile de lungă durată dintre conducerile din Cisiordania și din Gaza s-au înrăutățit, iar susținătorii internaționali ai AP au anunțat revizuiri ale finanțării acesteia. Israelul a promis că va distruge Hamas, iar AP pare mai slab ca niciodată.

Ar fi ușor să argumentezi că palestinienii sunt mai departe ca niciodată de un stat al lor. Cu toate acestea, Dahlan este surprinzător de plin de speranță. El vede o oportunitate pentru cauza palestiniană chiar și în mijlocul războiului. Ultima lună a schimbat lucrurile foarte mult pentru palestinieni, spune el. „Acum trei luni nu era nicio speranță. Cine a menționat cauza palestiniană în urmă cu trei luni? Nimeni... Acum toată lumea vorbește despre suferința noastră”, spune fostul lider palestinian.