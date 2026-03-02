Turcia suspendă zborurile spre Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania. Până când e valabilă măsura

Turcia a decis să suspende până vineri, 6 martie, zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban şi Iordania, a anunţat luni ministrul Transporturilor turc, Abdulkadir Uraloglu, citat de AFP şi Reuters.

„Printre altele, toate zborurile regulate cu destinaţia Qatar, Kuweit, Bahrein şi Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt anulate până marţi, 3 martie 2026”, a adăugat Uraloglu într-un mesaj postat pe platforma X.



Ministrul turc al Transporturilor a menţionat însă că vor fi reluate zborurile din Turcia spre aeroporturile din oraşele saudite Riad, Jeddah şi Medina, precum şi spre Oman, potrivit Agerpres.

Un avion al companiei Turkish Airlines şi unul aparţinând Pegasus Airlines sunt ţinute la sol la Teheran, iar personalul celor două companii a fost adus în siguranţă în Turcia

Personalul Turkish Airlines aflat în Qatar, Bahrein şi EAU nu este expus riscurilor, a precizat Abdulkadir Uraloglu.

Amintim că primele zboruri comerciale din Abu Dhabi au fost reluate pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Reluarea zborurilor comerciale din Emiratele Arabe Unite aduce un semn de speranță pentru pasagerii afectați de închiderea spațiului aerian din regiune.