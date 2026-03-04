Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată din cauza „volumului mare de solicitări de participare”

Ceremonia de înmormântare a fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care era programată să aibă loc miercuri seară la Teheran, a fost amânată.

Agenția de presă iraniană Tasnim a publicat o declarație a Consiliului de coordonare pentru propagarea islamică din provincia Teheran, care a precizat că înmormântarea a fost amânată pentru a permite extinderea infrastructurii necesare, din cauza „cererii copleșitoare”, scrie The Guardian.

„Marea Moschee din Teheran era pregătită să găzduiască poporul nostru începând de astă seară pentru a-și lua rămas bun de la trupul pur al clericului martir și al marelui nostru Imam, dar, din cauza cererii copleșitoare venite din întreaga țară și a dorinței larg răspândite a oamenilor de a participa în număr mare la această ceremonie, precum și a necesității de a asigura infrastructura necesară, evenimentul a fost amânat.

Având în vedere volumul mare de solicitări de participare și necesitatea de a pregăti facilități adecvate pentru a găzdui oamenii, s-a decis ca evenimentul să aibă loc la un moment mai potrivit”, se arată în declarație.

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran.

Fiica, nepotul, nora și ginerele fostului lider suprem al Iranului au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.